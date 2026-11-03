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Gençlerle tercihleri konuşmak: Köyceğiz'de bağımlılıkla farkındalık söyleşisi

Köyceğiz İlçe Müftülüğü ile Vaiz Rauf Evleksiz, Köyceğiz İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle 'Bağımlılık ve Tercihlerimiz' başlıklı farkındalık söyleşisi yaptı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gençlerle tercihleri konuşmak: Köyceğiz'de bağımlılıkla farkındalık söyleşisi

Gençlerle tercihleri konuşmak

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlik, gençlerin bağımlılık konusunda bilinçlenmelerine ve yaşamları boyunca doğru tercihler yapmalarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Program, Köyceğiz İmam Hatip Lisesi yatılı yurdunda kalan öğrencilere yönelik olarak planlandı ve söyleşiye Vaiz Rauf Evleksiz katıldı. Etkinlikte gençlerle doğrudan iletişim kurulması ve onlara yol gösterici bilgiler verilmesi hedeflendi.

Programın hedefleri:

Söyleşide, gençlerin kişisel gelişimine katkı sunmak, bağımlılık türleri hakkında farkındalık oluşturmak ve bilinçli tercihlerin önemini vurgulamak ön plana çıktı. Evleksiz, gençlerin hayatlarının kritik bir döneminde olduklarını belirterek alışkanlıkların ve tercihlerin geleceği şekillendirdiğini aktardı.

Gençlere verilen mesajlar:

Konuşmada bağımlılığın sadece bireyi değil aileyi ve toplumu etkilediğine dikkat çekildi. Gençlerin karşılaştıkları sorunlar karşısında yalnız olmadıklarını bilmelerinin, ihtiyaç duyduklarında ailelerinden, öğretmenlerinden ve ilgili uzmanlardan destek almalarının önemi vurgulandı.

Etkinlik, öğrencilerle gerçekleştirilen sohbetin ardından yapılan ikramlarla sona erdi ve katılımcılara erişilebilir destek kaynaklarının hatırlatılmasıyla tamamlandı.

KÖYCEĞİZ’DE GENÇLERE YÖNELİK ‘BAĞIMLILIK VE TERCİHLERİMİZ’ SÖYLEŞİSİ...

KÖYCEĞİZ’DE GENÇLERE YÖNELİK ‘BAĞIMLILIK VE TERCİHLERİMİZ’ SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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