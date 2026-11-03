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MEB’in ortak yazılılarıyla beceri odaklı değerlendirme dönemi başladı

MEB’in hayata geçirdiği Ortak Yazılı Sınav Sistemi ile başlayan sınavlarda analiz, yorumlama ve günlük hayata uygulama gibi beceriler ön plana çıkıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Ayşe Şen

MEB’in ortak yazılılarıyla beceri odaklı değerlendirme dönemi başladı

MEB'in ortak yazılı sınavları başladı

Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl uygulamaya koyduğu Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında okullarda yapılan yazılı sınavların ilk oturumları bugün başladı. Ortaokul ve lise kademelerini kapsayan sınavlar, belirlenen takvim doğrultusunda 13 Kasıma kadar devam edecek. Sistem, sadece bilginin hatırlanmasını değil; bilgiyi kullanma, analiz etme, yorumlama ve farklı durumlara aktarma becerilerini ölçmeyi hedefliyor.

sınavların içerik ve soru formatı:

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve kurumun bölüm başkanlarının MEB tarafından yayımlanan örnek sorular üzerinden yaptıkları değerlendirmede, yeni yaklaşımın ezberci ölçme anlayışından uzaklaştığı vurgulandı. Örnek sorularda açık uçlu soru formatları, günlük yaşam senaryoları, görsel ve veri yorumlama öğeleri ile bilimsel düşünmenin öne çıktığı belirtildi. Bu düzenleme, öğrencilerin neden-sonuç ilişkisi kurma, gerekçeli yanıt oluşturma ve problem çözme gibi üst düzey zihinsel becerilerini sınamayı amaçlıyor.

Adil Kurt, örnek soruların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olarak "beceri temelli ve süreç odaklı" bir ölçme-değerlendirme anlayışı taşıdığını ifade etti. Sorular, hem ortaokul hem de lise kazanımlarını gerçek hayat bağlamlarıyla ilişkilendirerek ölçmeye çalışıyor; bu yönüyle öğretim sürecine doğrudan geri bildirim sağlama potansiyeli taşıyor.

öğrenci ve öğretmenlere etkisi:

Uzman değerlendirmelerine göre yeni sınav yaklaşımı, öğrencilerin sınav hazırlığını tek boyutlu ezberle sınırlamayıp, öz değerlendirme imkânı sunuyor. Öğrenciler, örnek sorular aracılığıyla hangi becerilerde daha fazla gelişmeye ihtiyaç duyduklarını görebilecek.

Öğretmenler açısından ise yayımlanan örnek sorular, öğrenme hedeflerini ve ölçme-değerlendirme süreçlerini planlarken yol gösterici nitelikte. Değerlendirmeler, sınıf içi öğretim stratejilerinin ve ölçme araçlarının yeniden gözden geçirilmesine ve kazanım temelli ders işleyişine katkı sağlamaya aday.

Genel değerlendirme olarak, OYSS ile yapılan bu geçişin, öğrencilerin yalnızca bilgi hatırlama kapasitesini değil; analitik düşünme, bilimsel okuryazarlık ve bilgiyi günlük hayata uygulama becerilerini ölçmeye yönelik bir adım olduğu öne çıkıyor. Uygulama sürecinin ilerleyen dönemlerde elde edilecek verilerle daha ayrıntılı değerlendirmelere olanak tanıyacağı ifade ediliyor.

UĞUR OKULLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ADİL KURT

UĞUR OKULLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ADİL KURT

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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