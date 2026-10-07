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Gençlik hayali Atina'da gerçeğe dönüştü: 50 yıllık Beşiktaş tutkusu buluştu

Edirne Barut Mahallesi Muhtarı Zeki Yaşagör, gençlik yıllarında hayran olduğu eski Beşiktaşlı Niko Kovi ile Atina'da buluştu ve ismine özel forma hediye etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:53

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gençlik hayali Atina'da gerçeğe dönüştü: 50 yıllık Beşiktaş tutkusu buluştu

Atina'da 50 yıllık hayranlık buluşmaya dönüştü

Edirne Merkez Barut Mahallesi Muhtarı Zeki Yaşagör, gençliğinde büyük hayranlık duyduğu eski Beşiktaş futbolcusu Niko Kovi ile Atina'da bir araya geldi. Yaklaşık 50 yıl sonra gerçekleşen görüşmede Yaşagör, yıllarca sürdürdüğü bağlılığını sembolize eden bir armağan takdim etti.

İlk mektuptan Atina buluşmasına:

Futbola yaklaşık 15 yaşında başladığını ve çocukluğundan beri Beşiktaş taraftarı olduğunu söyleyen Yaşagör, o dönemde Kovi'nin mücadeleci oyunundan çok etkilendiğini belirtti. Futbolcuyla iletişime geçmenin bugünkü kadar kolay olmadığı yıllarda Yaşagör, siyah-beyazlı kulüp üzerinden Kovi'ye mektup gönderdi; karşılığında imzalı bir fotoğraf geldi ve bu, genç Yaşagör için unutulmaz bir mutluluk kaynağı oldu.

Beşiktaş forması ve anılar:

Atina buluşması için özel olarak hazırlattığı, üzerinde Kovi'nin isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını eski futbolcuya takdim eden Yaşagör, hediyenin Kovi'yi çok mutlu ettiğini aktardı. Kovi de konuşmalarında futbol kariyerinden söz ederek Vefa'dan Beşiktaş'a transfer olduğunu, siyah-beyazlı takımda başarılı bir dönem geçirdiğini ve Türkiye Milli Takımı formasını giydiğini paylaştı.

Yaşagör, 50 yıl önce başlayan hayranlığın bir buluşmaya dönüşmesinin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu samimi karşılaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atina'daki ilgiden dolayı Niko Kovi ve ailesine teşekkür etti ve o gün yaşadığı heyecanın hâlâ sürdüğünü vurguladı.

MUHTAR ZEKİ YAŞAGÖR

MUHTAR ZEKİ YAŞAGÖR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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