Gençlik merkezinde öğrenme ve eğlence bir arada

Etkinlikte neler yaşandı

Düzce Gençlik Merkezi, Okullar Merkezimde projesi kapsamında Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencilerini konuk etti. Ziyaret sırasında öğrenciler Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi ve düzenlenen etkinliklere katılarak hem eğlenceli hem öğretici vakit geçirdi.

Etkinlikler ve amaçlar:

Programda yer alan etkinliklerin temel hedefi, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve birlikte öğrenme ile paylaşımı desteklemekti. Atölye çalışmaları ve grup etkinlikleri, öğrencilerin iletişim ve takım çalışması becerilerini pekiştirecek şekilde kurgulandı.

Gençlik merkezinin paylaşımı:

Düzce Gençlik Merkezi tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 'Proje AİHL öğrencilerimizi Gençlik Merkezimizde ağırladık. Birlikte hem eğlendik hem öğrendik, bol bol güzel hatıralar biriktirdik'. Bu vurgular, etkinliğin hem eğitsel hem de sosyal yönlerinin ön planda olduğunu ortaya koydu.

Genel olarak program, öğrencilerin merkezde geçirdikleri sürede öğrenme ve paylaşım odaklı deneyimler edinmelerini sağlamayı amaçlayan bir içerikle gerçekleştirildi.

DÜZCE GENÇLİK MERKEZİ, “OKULLAR MERKEZİMDE” PROJESİ KAPSAMINDA PROJE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI. ÖĞRENCİLER, DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE HEM EĞLENDİ HEM DE ÖĞRENME FIRSATI BULDU.