Fidan ABD'nin Atlanta kentinde G20 dışişleri bakanları toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30-31 Ekim tarihlerinde ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde düzenlenen G20 dışişleri bakanları toplantısına katıldı. Toplantı, ev sahibi tarafı temsilen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açılış konuşmasıyla başladı ve ardından basına kapalı oturumlara geçildi.

toplantının gündemi ve açılış:

Rubio açılış konuşmasında, dünyada küresel enerji, gıda tedariki, ticaret ve seyrüsefer güvenliğine ilişkin karşılaşılan başlıca risklere dikkat çekti. Bu vurgular toplantının ana eksenlerini belirledi ve gündemdeki güvenlik ve tedarik zinciri sorunlarının ele alınacağı kapalı oturumlara zemin hazırladı.

fidan'ın ikili temasları:

Fidan'ın Atlanta programı kapsamında ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile açılış temasının yanı sıra, Johann Wadephul (Almanya), Ed Miliband (İngiltere), Arrmantha Christiawan Nasir (Endonezya) ve Toshimitsu Motegi (Japonya) gibi isimlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu ikili temasların, toplantının kapalı oturumlarındaki tartışmalarla paralel yürütülerek ülkeler arası iş birliği ve diplomatik görüş alışverişini derinleştirmesi hedefleniyor.

Toplantının devam eden oturumlarında alınacak kararlar ve yürütülecek temaslar, küresel güvenlik ve tedarik zincirleri alanındaki ortak gündemlerin ilerletilmesine katkı sağlaması açısından izleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.