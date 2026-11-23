Muğla jandarmasından haftalık denetim raporu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-22 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde yoğun denetim ve devriye faaliyetleri yürüttü. Yapılan çalışmaların amacı, aranan şahısların yakalanması ve suç olaylarının önlenmesine yönelik tedbirlerin uygulanması olarak açıklandı.

denetim ve kontrol verileri:

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplam 3 bin 152 devriye faaliyeti icra edildi. Bu çalışmalarda 36 bin 220 şahıs ve 5 bin 517 araç kontrol edildi. Kontroller sonucu çeşitli suçlardan aranan toplam 111 şahıs yakalandı. Yakalananların suç türlerine göre dağılımı şöyle: dolandırıcılık 6, hırsızlık 5, uyuşturucu madde 11, kaçakçılık 2 ve diğer suçlardan 87 şahıs.

yakalananların akıbeti ve suç istatistikleri:

Yakalanan şahıslardan çıkarıldıkları adli makamlarca 40 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Jandarma yetkilileri, bölgedeki alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar sonucunda kasten yaralama, tehdit, hakaret ve evden hırsızlık olaylarında azalış kaydedildiğini bildirdi. Yetkililer denetimlerin sürdürüleceğini ve benzer uygulamaların suçla mücadelede etkinliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE DEVRİYE FAALİYETLERİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 111 ŞAHIS YAKALANIRKEN, BUNLARDAN 40’I TUTUKLANDI.