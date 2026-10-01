Gerçeği aratmayan Buca tatbikatında havai hatla kurtarma uygulandı

Buca şube hizmet binasında kapsamlı yangın ve kurtarma tatbikatı

İtfaiye Haftası kapsamında İZSU Genel Müdürlüğü Buca Şube Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen tatbikat, olası yangın ve acil durumlara karşı müdahale, tahliye ve arama-kurtarma süreçlerinin sınanmasını amaçladı. Senaryo gereği bodrum kattaki elektrik panoları ve jeneratör odasında başlayan yangının üst katlara sirayet ettiği, koridorların yoğun dumanla dolduğu canlandırıldı.

Tatbikat senaryosu ve ilk müdahale:

Senaryoya göre yangın algılanmasının ardından binadaki personel tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu ve yangın alarmı verildi. Binadaki personele güvenli şekilde tahliye talimatı uygulanarak belirlenen toplanma alanına yönlendirildi. Yapılan yoklamada bazı çalışanların binada mahsur kaldığı tespit edildi; bir personelin birinci katta merdiven boşluğunda mahsur kaldığı, diğer bir personelin yoğun duman nedeniyle aşağı inemediği ve çatıya çıkarken merdivenlerde düşerek yaralandığı not edildi.

Kurtarma ve tahliye uygulamaları:

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen ekipler arasında 1 arazöz, 1 merdivenli araç, 1 kurtarma aracı ve 1 AKS ambulans yer aldı. Arazöz ekibi binadan alınan bilgiler doğrultusunda yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. AKS ekipleri, bina içinde mahsur kalan personele ulaşarak olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Merdivenli araçla üst katta mahsur kalan personel güvenle tahliye edildi.

Tatbikatın en kritik uygulaması ise çatıya çıkarken düşerek yaralanan personelin kurtarılmasıydı. Merdivenli aracın ulaşamadığı çatı bölümünde arama kurtarma ekipleri tarafından kurulan havai hat sistemi kullanıldı. Yaralı personel sedyeye alınarak hat üzerinden güvenli bölgeye indirildi ve ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Tüm müdahaleler boyunca İZSU personeli ile itfaiye ekipleri arasındaki koordinasyon, sevk süreçleri, yangına müdahale ve arama-kurtarma uygulamaları uygulamalı olarak test edildi. Tatbikat, ekiplerin birlikte çalışma yeteneğini pekiştirdi ve olası gerçek bir olayda operasyonel hazırlığın değerlendirilmesini sağladı.

İZSUKUT ile itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla başarıyla tamamlanan tatbikat, personel güvenliği, zamanında sevk ve kurtarma tekniklerinin uygulanabilirliğinin pratik bir sınaması olarak kayda geçti.

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BUCA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINDA, OLASI YANGIN VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIKLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA YANGIN VE KURTARMA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.