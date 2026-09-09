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Her adımın önemi var: Hermoso'dan üç puan vurgusu

Mario Hermoso, Fenerbahçe mücadelesi öncesi Roma'nın disiplin, savunma ve özgüvenle sahaya çıkacağını; her detayın 3 puan için belirleyici olacağını söyledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 19:05

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Her adımın önemi var: Hermoso'dan üç puan vurgusu

maç öncesi mesaj:

İtalya temsilcisi Roma yarın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanyol stoper Mario Hermoso, takımın maça hazırlanışını ve önceliklerini net ifadelerle özetledi.

Hermoso, teknik ekibin beklentisini aktardı: "En önemli şey hocamızın bize söylediği; bu takım öncü bir takım olmalı, kendine güvenmeli. Hocamızın öğrettiklerini gerçekten uygulamalıyız." Oyuncu, maçın hem takım hem de bireysel performans açısından yüksek standart gerektirdiğini vurguladı.

savunma ve oyun disiplinine odak:

Tecrübeli futbolcu, maçın zorluk derecesine dikkat çekerek "Gol yememek bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Hermoso, geçen sezon takıma kazandırılan düzeyin korunmasının ve üzerine koymanın hedeflendiğini belirtti. "Kazanmalıyız, kuvvetli olmalıyız. Aynı zamanda oynama kapasitesine sahip olmalıyız." sözleriyle hem defans hem de hücumda denge arayışını öne çıkardı.

Hermoso, İtalya ligindeki mücadelelerin standartlarına göre yarın sahada daha da yükseğe çıkmaları gerektiğini söyledi: "Seviyeyi biraz daha artırmalıyız İtalya’da oynadığımız maçlara göre. Her şeyi çok iyi yapmalıyız ki 3 puanı alabilelim." Bu vurgu, disiplinli oyun ve hata payının düşük olması gerektiğine işaret ediyor.

takım vizyonu ve taraftara mesaj:

Topluca sahip oldukları mentaliteden söz eden Hermoso, geçen sezon yaşanan zor anların takımı güçlendirdiğini anlattı. Antrenman, özgüven ve rakibe saygı çerçevesinde oynama temasını yineleyen oyuncu, tüm rakiplere ve taraftara şu mesajı iletti: "Biz hazırız, kendimize güveniyoruz. Bir adım ileri gideceğiz ve uzun yıllar Roma’yı Şampiyonlar Ligi’nde göreceğiz."

Basın toplantısında Hermoso'nun vurguladığı noktalar; takımın saha içi disiplin, savunma güvenliği ve oynama kapasitesini aynı anda taşımasının 19.45'te başlayacak müsabaka için belirleyici olacağını gösteriyor. Roma, bu anlayışla Şükrü Saracoğlu'nda üç puanı hedefliyor.

İTALYA TEMSİLCİSİ ROMA, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTASINDA YARIN SAAT 19.45’DE DEPLASMANDA...

İTALYA TEMSİLCİSİ ROMA, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTASINDA YARIN SAAT 19.45’DE DEPLASMANDA FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK. MÜSABAKA ÖNCESİ ŞÜKRÜ SARACOĞLU SPOR KOMPLEKSİ’NDE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA ROMA’NIN İSPANYOL FUTBOLCUSU MARİO HERMOSO, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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