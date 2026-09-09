Gasperini: kendi oyun kimliğimizle Fenerbahçe'yi zorlamalıyız

Gian Piero Gasperini'den maç öncesi net mesaj

Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımı ve yaklaşımı hakkında konuştu. İtalyan teknik adam, yarın saat 19.45'te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasının kulüp için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

maçın önemi ve oynayış prensibi:

Gasperini, bu tür karşılaşmaların tüm oyuncular ve teknik kadro için önemli olduğunu vurguladı ve "kendi gibi davranmalıyız" mesajını verdi. Roma'nın bu noktaya gelmesinde takımın özgün oyun özelliklerinin rol oynadığını belirterek, bunlardan ödün verilmemesi gerektiğini söyledi. Teknik adam, rakibin güçlü yanlarını kabul etmekle birlikte kendi oyun kimliklerine sadık kalarak Fenerbahçe'yi zor duruma sokmayı hedeflediklerini ifade etti.

şampiyonlar ligi deneyimi ve rotasyonun önemi:

Gasperini, Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın hem kendisi hem de kulüp için gurur verici olduğunu söyledi. İki sene önce Atalanta ile katıldığını, şimdi ise Roma ile bu deneyimi yaşadığını aktaran Gasperini, turnuvanın farklı liglerden en iyi takımları içerdiğini ve maçların dinamiklerinin hızla değişebileceğini hatırlattı. Bu nedenle maç içinde kalmanın, rakiplerin alışkın olduğu sert savunma anlayışına karşı öz disiplinin ve rotasyonun önemine değindi. Teknik adam, Roma'nın geniş bir kadroya sahip olduğunu ve birçok oyuncunun düzenli olarak iyi seviyede performans gösterebildiğini ekledi.

fenerbahçe değerlendirmesi ve sakat durumlar:

Rakip takım değerlendirmesinde Gasperini, Fenerbahçe'nin çok önemli ve güçlü oyunculara sahip olduğunu, son oynanan Beşiktaş derbisini tek bir maç olarak görmediğini, önceki maçları da izleyerek takımı analiz ettiğini söyledi. Sonucun ne olduğunun takımın değerini değiştirmeyeceğini belirtti. Ayrıca takımında Lorrenzo Pellegrini hariç sakat oyuncu olmadığını; geri kalan oyuncuların tam kadro ve maçta oynayabilecek durumda olduğunu ifade etti.

Gasperini, Marco Asensio ve Matteo Guendouzi'nin yokluğuna ilişkin olarak da bu iki ismin önemli olduğunu kabul etti ancak Fenerbahçe'nin kadro derinliği nedeniyle hâlâ çok kuvvetli bir takım olarak görüldüğünü belirtti.

ROMA TEKNİK DİREKTÖRÜ GİAN PİERO GASPERİNİ, FENERBAHÇE’NİN ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARI OLSA DA KENDİ ÖZELLİKLERİNDEN ÖDÜN VERMEYİP RAKİBİ ZOR DURUMA SOKMALARI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.