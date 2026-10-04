Gerger'de kontrolünü kaybeden minibüs şarampole yuvarlandı

Kaza yeri ve ilk bilgiler:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesi Güzelsu (Cımık) Köyü yakınlarında Şükrü K. yönetimindeki yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi.

Yaralanma ve durum:

Kazada, araçta bulunanların tamamı için olumlu haber geldi; sürücü ile bazı yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İlk belirlemelere göre hayati tehlike oluşturan ciddi yaralanma bildirilmedi.

Soruşturma ve yol güvenliği:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılacak inceleme, kazanın kesin nedeninin ve olası teknik ya da insan kaynaklı faktörlerin tespitini amaçlayacak. Bölgedeki sürücülere dikkatli ve hız kurallarına uygun araç kullanmaları yönünde uyarılar yapıldı.

ADIYAMAN’IN GERGER İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE GİRDİ.