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Germencik merkez minibüs durağına gölgelik tente uygulaması

Germencik Belediyesi merkez minibüs durağındaki bekleme ve garaj alanına gölgelik tente kurdu; sıcak günlerde yolcuların konforu ve güvenliği artırılacak.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Germencik merkez minibüs durağına gölgelik tente uygulaması

Germencik merkez minibüs durağına gölgelik tente uygulaması

Aydın’ın Germencik ilçesinde, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden daha rahat ve güvenli şekilde yararlanabilmesi amacıyla merkez minibüs durağında düzenleme çalışmaları yapıldı. Yapılan müdahalede öncelik, bekleme alanının iklim koşullarına karşı korunması ve yolcu konforunun artırılması oldu.

çalışmanın kapsamı:

Merkez Minibüs Durağı’ndaki garaj alanında gerçekleştirilen düzenleme kapsamında, yolcu bekleme alanına gölgelik tente uygulaması yapıldı. Uygulamanın hedefi, özellikle sıcak hava koşullarında minibüs bekleyen vatandaşların daha korunaklı bir ortamda bekleyebilmesini sağlamak olarak açıklandı. Çalışma, durağın kullanımını kolaylaştırmayı ve çevredeki hareketliliği düzenlemeyi amaçlıyor.

belediye başkanının açıklaması:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, merkez minibüs durağındaki çalışmaları yerinde inceleyerek çevredeki esnafa kolaylıklar diledi ve uygulamanın önemine vurgu yaptı. Başkan Zencirci, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "Garaj alanımızdaki düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çevre esnafımıza kolaylıklar diledik. Hemşehrilerimizin ulaşım hizmetlerinden daha konforlu ve güvenli şekilde faydalanabilmesi amacıyla minibüs durağımıza gölgelik tente uygulaması gerçekleştirdik. Germencik’imizde yaşamı kolaylaştıran, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına doğrudan çözüm üreten çalışmalarımıza devam edeceğiz".

Belediye yetkilileri, benzer düzenlemelerin ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da değerlendirileceğini belirterek, toplu taşıma altyapısının kullanıcı odaklı geliştirilmesine devam edileceğini açıkladı.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN ULAŞIM HİZMETLERİNDEN DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ ŞEKİLDE...

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE VATANDAŞLARIN ULAŞIM HİZMETLERİNDEN DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ ŞEKİLDE FAYDALANABİLMESİ AMACIYLA MERKEZ MİNİBÜS DURAĞINDA GÖLGELİK TENTE UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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