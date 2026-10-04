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Germencik'te barınaktaki kedi ve köpekler yeni ailelerini arıyor

Germencik belediye barınağında bakılan kedi ve köpeklerin aşı, mikroçip ve kısırlaştırma işlemleri tamamlandı; şimdi kalıcı ailelerini bekliyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Germencik'te barınaktaki kedi ve köpekler yeni ailelerini arıyor

Germencik belediye barınağında yeni yuva arayan can dostlar:

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye bünyesinde koruma ve bakım altında tutulan kedi ve köpekler, kalıcı bir yuvaya kavuşmak için bekliyor. Barınaktaki hayvanlar hem fiziksel sağlık hem de sosyalleşme açısından hazırlanarak sahiplendirmeye hazır hale getiriliyor.

sağlık ve bakım süreçleri:

Barınakta bulunan can dostların aşılarının tamamlandığı, düzenli sağlık kontrollerinin yapıldığı ve mikroçiplerinin takıldığı bildirildi. Ayrıca hayvanların gelecekte istenmeyen üreme risklerini ortadan kaldırmak için kısırlaştırıldığı belirtildi. İnsanlarla uyumlu ve sosyal özellikleriyle öne çıkan hayvanların, uygun ailelerle eşleştirilmesi hedefleniyor.

sahiplendirme çağrısı ve iletişim:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle vatandaşlara sahiplendirme çağrısında bulundu ve bir canın hayatına dokunmaya davet etti. Belediye yetkilileri, barınaktaki hayvanlardan birini sahiplenmek isteyenlerin 0535 731 69 04 numaralı telefondan iletişime geçebileceklerini duyurdu.

Yetkililer, sahiplendirme sürecinde hayvanların ömür boyu sevgi ve ilgi görebilecekleri ailelerle buluşturulmasına öncelik verildiğini vurguluyor. Vatandaşların duyarlılığıyla barınaktaki can dostların sıcak yuvalarına kavuşması amaçlanıyor.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE BÜNYESİNDEKİ BARINAKTA BAKIMLARI SÜRDÜRÜLEN KEDİ VE...

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE BÜNYESİNDEKİ BARINAKTA BAKIMLARI SÜRDÜRÜLEN KEDİ VE KÖPEKLER, KENDİLERİNE ÖMÜR BOYU YUVA OLACAK AİLELERİNİ BEKLİYOR. GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, 4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DOLAYISIYLA VATANDAŞLARA SAHİPLENDİRME ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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