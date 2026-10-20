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Germencik'te can güvenliği öncelik: kırmızı etiketli asansörler mühürlendi

Germencik Belediyesi ekipleri, teknik eksiklik nedeniyle kırmızı etiket alan asansörleri mühürleyip kullanıma kapattı; denetimlerin süreceğini açıkladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Germencik'te can güvenliği öncelik: kırmızı etiketli asansörler mühürlendi

Germencik'te asansörlerde güvenlik önlemleri artırıldı

Germencik ilçesinde gerçekleştirilen rutin asansör kontrollerinde, teknik eksiklikleri ve bakımları yetersiz olan cihazlar tespit edildi. Eksik ve güvenli kullanım şartlarını karşılamayan asansörlere kırmızı etiket uygulandı, belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

denetimlerde tespit edilen eksiklikler:

Yapılan incelemelerde periyodik bakım kayıtlarının eksikliği, güvenlik donanımlarında aksaklıklar ve kullanıcı güvenliğini tehlikeye atan uygulamalara rastlandı. Yetkililer, bu tür eksikliklerin asansör kaynaklı kazalara zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti.

mühürleme işlemi ve yetkili müdürlükler:

İşlemler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Güvenli kullanım şartlarını sağlamayan cihazlarda gerçekleştirilen mühürleme sonrası asansörlerin yeniden hizmete alınabilmesi için gerekli bakım ve onarımların tamamlanması gerektiği bildirildi.

Germencik Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik denetimlerin süreceğini vurguladı ve güvenlik şartlarını taşımayan asansörlerin hizmete açılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Burak Zencirci konuyla ilgili olarak, "İlçemiz genelinde yapılan asansör kontrollerinde eksiklikleri tespit edilen, bakımları yetersiz bulunan ve kırmızı etiket alan asansörlere yönelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz mühürleme işlemleri gerçekleştirmiştir. Hemşehrilerimizin can güvenliğini korumak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerimizi sürdürecek, güvenli ve sağlıklı yaşam alanları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

AYDIN&#039;IN GERMENCİK İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KONTROLLERDE EKSİKLİKLERİ TESPİT EDİLEN VE KIRMIZI...

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KONTROLLERDE EKSİKLİKLERİ TESPİT EDİLEN VE KIRMIZI ETİKET ALAN ASANSÖRLER, BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN MÜHÜRLENEREK KULLANIMA KAPATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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