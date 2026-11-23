Göztepe deplasmanda dikkati çeken bir çıkış sergiliyor

İzmir temsilcisi Göztepe, Trendyol Süper Lig'de dış sahada oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak toplam 14 puan topladı. Bu sonuç takımın lig sıralamasındaki konumunu güçlendirirken, deplasman performansını öne çıkardı.

deplasmandaki sonuç ve lig içindeki yeri:

Göztepe, bu performansla Çaykur Rizespor ile birlikte deplasmanda en fazla puan toplayan iki takımdan biri oldu. Kasımpaşa'nın bir maç eksiği bulunuyor ve 13 puanla Göztepe'yi takip ediyor; Galatasaray ise iki maç eksiğiyle 12 puan seviyesinde yer alıyor. Son haftalardaki çıkış, takımın genel istikrarına olumlu yansıdı.

gol üretimi ve hücum kimliği:

Göztepe, yalnızca sonuç almayıp gol üretimiyle de öne çıktı; dış sahada oynadığı 7 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırarak bu alanda ligin en skorer takımı konumuna geldi. Bunu dış sahada 15 gol atan Çorum FK takip ediyor. Takımın hücum verimliliği, deplasmandaki galibiyet serilerinde belirleyici oldu.

Ayrıca Göztepe, ligde son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak sezon başındaki durgunluğunu geride bırakıp çıkışa geçti; bu ivme özellikle deplasman performansında kendini gösteriyor.

GÖZTEPE, DEPLASMANDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN DEPLASMAN TAKIMI KONUMUNDA