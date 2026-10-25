İstiklalspor'da yenilginin ardından teknik heyette karşılıklı veda

İstiklalspor'da teknik direktör değişikliği

Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. hafta müsabakasında deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 3-1 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Maçın ardından kulüp yönetimiyle yapılan görüşmeler sonucunda teknik direktör Ömer Faruk Mahir ile karşılıklı anlaşma sağlanarak görev ilişkisinin sonlandırıldığı açıklandı.

Karacabey maçı ve alınan kararın arka planı:

8. hafta mağlubiyeti, yönetimin ve teknik ekibin performans değerlendirmesini hızlandırdı. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar, kulübün menfaatleri ve saha sonuçları doğrultusunda yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp resmi duyurusunda kararın karşılıklı rızaya dayandığı vurgulandı.

Mahir'in veda mesajı ve sürecin ilerleyişi:

Görevinden ayrılan Mahir, yayımladığı veda mesajında yönetime, futbolculara ve taraftarlara teşekkür etti. Mesajında İstiklalspor’un başarısı ve şehrin huzuruna atıf yaparak, görevini karşılıklı helalleşerek devrettiğini belirtti. Kulüp yönetimi yeni teknik kadro düzenlemesi ve sonraki adımlarla ilgili açıklamaları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacak.

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR’DA, KARACABEY BELEDİYESPOR MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN TEKNİK DİREKTÖR ÖMER FARUK MAHİR İLE KARŞILIKLI ANLAŞILARAK YOLLAR AYRILDI.