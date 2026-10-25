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Babadağ'da off-road gösterileriyle renklenen Babafest finali

Babadağ'da düzenlenen 8. Babafest final günü, 60 off-road aracın katıldığı gösteri yarışlarıyla Türkiye'nin dört bir yanından izleyiciyi buluşturdu.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Babadağ'da off-road gösterileriyle renklenen Babafest finali

Babadağ'da off-road gösterileriyle renklenen Babafest finali

Babadağ Belediyesi tarafından sekizincisi düzenlenen Babafest, dört günlük programın ardından final gününde adrenalin dolu off-road gösteri yarışlarıyla devam etti. Festival alanı, sabah saatlerinden itibaren start alan etkinlikle hareketlenirken, kıyasıya mücadele ve izleyici coşkusu dikkat çekti.

Parkurda mücadele ve izleyici ilgisi:

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen off-road tutkunları, çamurlu ve engebeli parkurda hem klasik hem de modifiye arazi araçlarıyla gösteri sundu. Sürücüler zorlu etaplarda teknik beceri ve hızlarını sergilerken, izleyiciler de yüksek alkışlarla gösterilere karşılık verdi. Organizasyon alanındaki atmosfer, festivalin final gününe yakışır bir yoğunlukta gerçekleşti.

Başkanın değerlendirmesi ve katılım detayları:

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, etkinliğe katılımın yüksek olduğunu belirterek özellikle bunun yalnızca bölgesel bir ilgi olmadığını vurguladı. Kumral, 'Off-road etkinliğimize yalnızca Denizli’den değil, Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden yoğun katılım var' dedi ve şu bilgiyi paylaştı: 'Şu anda 60 off-road aracımız var.' Başkan, bu sayının Türkiye rekoru olma ihtimaline işaret etti ve yarışların planlanandan daha erken başladığını aktardı.

Kumral ayrıca Aydın, Muğla, Antalya'nın yanı sıra Zonguldak, Trabzon, Giresun ve Konya gibi illerden katılımcıların bulunduğunu belirtti. Festivalin amaçları arasında ilçe dokuma geleneğini, kültürünü ve turizm potansiyelini yaşatmanın yer aldığı hatırlatıldı. Başkan, yarışların kazasız belasız tamamlanması ve katılımcıların ile izleyicilerin sağ salim evlerine dönmelerini diledi.

Kapanış programı:

8. Babafest, akşam saatlerinde düzenlenecek olan İsmail YK konseriyle sona erecek. Belediye yetkilileri ve organizatörler, festival boyunca sağlanan güvenlik önlemleri ve etkinlik akışının planlandığı şekilde sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

BABADAĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 8&#039;İNCİSİ DÜZENLENEN GELENEKSEL BABAFEST, NEFES KESEN OFF-ROAD...

BABADAĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 8'İNCİSİ DÜZENLENEN GELENEKSEL BABAFEST, NEFES KESEN OFF-ROAD GÖSTERİ YARIŞLARIYLA FİNAL GÜNÜNE BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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