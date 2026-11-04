Germencik'ten Mallorca'ya uzanan eğitim köprüsü tamamlandı

Germencik'in uluslararası hareketliliği Mallorca'da tamamlandı

Germencik Halk Eğitimi Merkezi’nin ortakları arasında yer aldığı Culturecox Empowerment projesinin son uluslararası hareketliliği İspanya’nın Mallorca Adası’ndaki Manacor kentinde gerçekleştirildi. Program, ev sahibi kurum CEPA Llevant tarafından düzenlendi ve Germencik’i Kurum Müdürü Rıdvan Güleç, proje koordinatörü öğretmen Suna Unutmaz Özbek ile iki yetişkin kursiyer temsil etti.

Programda neler yapıldı:

Manacor’da düzenlenen etkinlikler kapsamında katılımcılar hem eğitim oturumlarına hem de kültürel programlara katılarak İspanya’daki uygulamaları yerinde görme fırsatı buldu. Eğitim oturumlarında yetişkin eğitimi yöntemleri, çevre bilinci kazandırmaya yönelik pratik uygulamalar ve dijital becerilerin günlük hayatta kullanımı üzerinde duruldu. Kültürel etkinlikler ise katılımcılara yerel bağlamı anlama ve karşılaştırmalı öğrenme imkanı sağladı.

Program süresince ortak kurumlar arasında yapılan toplantılarda bugüne kadar yürütülen faaliyetler masaya yatırıldı; elde edilen kazanımlar, zorluklar ve projenin gelecekte sürdürülebilirliğine ilişkin yol haritaları üzerinde görüşüldü. Katılımcılar, farklı ülkelerden gelen uygulama örneklerini paylaşarak ortak öğrenme ortamları oluşturdu.

Beş ülkenin ortaklığı ve yaygınlaştırma çalışmaları:

Türkiye, İtalya, İspanya, Malta ve İrlanda ortaklığında yürütülen proje boyunca gerçekleştirilen uluslararası hareketlilikler, yetişkin bireylerin çevre bilinci, dijital beceriler ve aktif vatandaşlık alanlarında gelişimini desteklemeyi hedefledi. İspanya’daki son hareketlilikle birlikte projenin uluslararası faaliyetleri tamamlanırken, elde edilen bilgi ve deneyimlerin Germencik Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki yaygınlaştırma çalışmalarıyla yerel kursiyerlere ve topluma aktarılması planlanıyor.

Proje ortaklarının değerlendirmeleri, hareketliliklerin katılımcılara hem mesleki hem de kişisel açılardan somut kazanımlar sağladığını işaret ediyor. Elde edilen yöntem ve materyallerin yerel düzeyde uygulanması, program çıktılarının uzun vadede sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacak.

GERMENCİK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ'NİN ORTAKLARI ARASINDA YER ALDIĞI CULTURECOX EMPOWERMENT PROJESİ'NİN SON ULUSLARARASI HAREKETLİLİĞİ İSPANYA'NIN MALLORCA ADASI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. BEŞ ÜLKENİN İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN ERASMUS+ PROJESİ KAPSAMINDA GERMENCİK'TEN İSPANYA'YA GİDEN HEYETTE KURUM MÜDÜRÜ, PROJE KOORDİNATÖRÜ ÖĞRETMEN VE İKİ YETİŞKİN KURSİYER DE YER ALDI.