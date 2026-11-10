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Kültürlerin renkleri Talas'ta dünya bebekleriyle canlanıyor

Kültürleri buluşturan Dünya Bebekleri Sergisi, Mustafa Yalçın’ın 30 yıllık koleksiyonundan 25 ülkeden 229 bebeği 14-21 Kasım'da Talas'ta ziyaretçiye açacak.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kültürlerin renkleri Talas'ta dünya bebekleriyle canlanıyor

Dünya bebekleri sergisi Talas'ta açılıyor

Talas Belediyesi, kültürlerin renklerini, geleneklerini ve hikâyelerini bir arada sunan özel bir sergiye ev sahipliği yapacak. Mustafa Yalçın'ın yıllar içinde özenle oluşturduğu koleksiyondan seçilen eserler sanatseverlerle buluşacak ve farklı coğrafyaların dokusunu yansıtacak.

Serginin içeriği ve teması:

Sergide porselen ve kumaştan yapılmış bebekler yer alıyor. 30 yıllık koleksiyon kapsamında düzenlenen gösterimde 25 farklı ülkeden 229 bebek, geleneksel kıyafetleri, el işçiliğini ve yaşam biçimlerine dair izleri taşıyor. Ziyaretçiler, her parçanın temsil ettiği coğrafyanın kültürel zenginliğini bebekler aracılığıyla keşfedecek.

açılış, küratörlük ve ziyaret bilgileri:

Serginin küratörlüğünü Nevin Kılıç üstleniyor. Açılış, 14 Kasım 2026 Cumartesi saat 14.00'te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde yapılacak. Sergi 14-21 Kasım tarihleri arasında halka açık olacak ve her yaştan ziyaretçiye açık fırsatlar sunacak.

Mustafa Yalçın, koleksiyonunu hemşehrileriyle paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ve onuru vurgularken, serginin kültürler arası diyaloğa katkı sağlamasını hedeflediğini belirtti. Ziyaretçiler sergide hem estetik hem de eğitimsel bir deneyim yaşayacak.

TALAS BELEDİYESİ, KÜLTÜRLERİN RENKLERİNİ, GELENEKLERİNİ VE HİKÂYELERİNİ AYNI ÇATI ALTINDA...

TALAS BELEDİYESİ, KÜLTÜRLERİN RENKLERİNİ, GELENEKLERİNİ VE HİKÂYELERİNİ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURAN ÖZEL BİR SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR. TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN’IN 30 YILLIK KOLEKSİYONUNDAN OLUŞAN DÜNYA BEBEKLERİ SERGİSİ, 25 FARKLI ÜLKEDEN 229 BEBEĞİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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