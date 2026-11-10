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Hisarcık'ta genç yetenekler Atatürk temalı resimlerle anıldı

Hisarcık'ta 10 Kasım etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atatürk temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hisarcık'ta genç yetenekler Atatürk temalı resimlerle anıldı

Hisarcık'ta genç yetenekler Atatürk temalı resimlerle anıldı

Hisarcık ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için bir ödül töreni yapıldı. Yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki öğrencilerin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

yarışma kapsamı ve katılımcılar:

Etkinlikte öğrencilerden, Atatürk teması etrafında farklı teknik ve anlatımlarda eserler sundukları bildirildi. Yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde yeteneği ve yaratıcılığı öne çıkaran bir platform olarak planlandı.

ödül töreni ve takdim edenler:

Dereceye giren öğrenciler için düzenlenen tören, Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Ödüller, Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar tarafından öğrencilere takdim edildi.

Organizatörler, yarışmanın hem öğrencilerin sanatsal yeteneklerini teşvik etmeyi hem de 10 Kasım vesilesiyle Atatürk'ü anma bilincini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Tören, katılımcıların ve ailelerin katılımıyla son buldu.

HİSARCIK’TA 10 KASIM YARIŞMALARINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

HİSARCIK’TA 10 KASIM YARIŞMALARINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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