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Geyve'de sokak ortasında gerilim: belediye görevlisi ve mimar arasında arbede

Geyve'de belediye fen işleri müdürü S.A. ve ağabeyi M.A. ile mimar B.Ü. arasında çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüştü, olay güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Geyve'de sokak ortasında gerilim: belediye görevlisi ve mimar arasında arbede

Geyve'de belediye yetkilisi ile mimar arasında sokak kavgası

Olay, Geyve Belediyesi yakınlarındaki bir işletmede yaşandı. İddialara göre, Fen İşleri Müdürü S.A. ile haritacı ağabeyi M.A. ile mimar B.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayın gelişimi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında hafif şekilde yaralanan B.Ü., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından darp raporu alan mimar, söz konusu kişilere karşı emniyete giderek şikayette bulundu.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Yaşanan arbede çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların önce konuştuğu, B.Ü.'nün masadan kalkıp uzaklaşmaya başladığı, ardından S.A. ve M.A.'nın peşinden kalktığı, itişmelerin başlaması ve kavganın şiddetlendiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı; ancak yaşananlar ve güvenlik kamerası kayıtları, tarafların emniyete başvurmasının ardından sürecin takip edildiğini gösteriyor.

SAKARYA’NIN GEYVE İLÇESİNDE BİR MİMAR İLE GEYVE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ VE HARİTACI AĞABEYİ...

SAKARYA’NIN GEYVE İLÇESİNDE BİR MİMAR İLE GEYVE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ VE HARİTACI AĞABEYİ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA BÜYÜYEREK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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