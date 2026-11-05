Yunusemre meclisi turuncu kurdeleyle lösemi farkındalığını öne çıkardı

toplantı öncesi karşılama ve kurdele mesajı:

Yunusemre Belediyesi Kasım ayı meclisi ikinci birleşimi, lösemiye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen uygulamayla başladı. Toplantıyı yöneten Belediye Başkanı Semih Balaban ve meclis üyeleri, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin karşılamasının ardından yakalarına löseminin simgesi turuncu kurdele taktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, meclis üyeleri kurdeleleriyle mesaiye başladı; uygulama, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında toplumda farkındalık yaratmayı ve çocuklara destek mesajı iletmeyi hedefledi.

gündem maddeleri ve karar süreci:

Toplantıda kent yaşamını ilgilendiren konular ve belediyenin taşınmazlarına ilişkin işlemler olmak üzere 5 gündem maddesi ele alındı. Bu maddelerden biri komisyona havale edilirken, diğeri oy çokluğuyla kabul edildi. Görüşmeler sırasında kurdeleyle verilen sembolik destek, gündemin akışı içinde dikkat çeken unsur oldu.

Kasım ayı meclis mesaisi, bir sonraki toplantının 1 Aralık Salı günü saat 18.00'de Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda yapılmasına karar verilmesiyle sona erdi.

Bu tür sembolik adımlar, yerel yönetimlerin sağlık ve sosyal konularda toplum bilincini artırma rolünü ön plana çıkarıyor. Mecliste yapılan uygulama, hem kurum içi dayanışma hem de kamuoyuna yönelik görünür destek açısından değerlendirildi.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİSİ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE, LÖSEMİYE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA YAKALARA TAKILAN TURUNCU KURDELELER ÖNCÜLÜK ETTİ.