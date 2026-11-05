Çameli'de geleceğe kitapla adım atan çocuklar

Çameli'de haftalık kütüphane buluşmaları sürüyor

Çameli Belediyesi, Çameli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çameli İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle düzenlenen haftalık etkinlikler, ilçe öğrencilerini kütüphanede bir araya getiriyor. Etkinliklerde öğrenciler hem kitap okuma hem de boyama faaliyetleriyle vakit geçiriyor; bu çalışmalar çocuklara hem eğlence hem de öğrenme imkânı sunuyor.

Etkinliğin amaçları:

Programın temel hedefi, çocukların küçük yaşta okuma alışkanlığı kazanmasını sağlamak ve onların hayal güçleri ile sosyal becerilerini desteklemek. Etkinlikler aracılığıyla çocuklar kitaplarla erken yaşta tanışıyor, okuma kültürünü deneyimleyerek benimseme fırsatı buluyor. Çalışmalar, öğrencilerin kişisel gelişimini güçlendirecek şekilde planlanıyor ve çocukların okul dışı sosyal etkileşimlerini artırmayı da amaçlıyor.

Uygulama ve katılım:

Her hafta kütüphaneyi ziyaret eden öğrenciler, gönüllü eğitimciler veya görevli personel eşliğinde okuma ve boyama etkinliklerine katılıyor. Etkinlikler sırasında Çameli Belediyesi tarafından öğrencilere ikramlar da sunuluyor; bu uygulama, çocukların etkinliklere olumlu bakmasını ve düzenli katılım göstermesini teşvik ediyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan konuyla ilgili olarak, "Bugünün kitap okuyan çocukları, yarının aydınlık geleceğini inşa eder. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı kitaplarla buluşturmaya, onların kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Belediye ve eğitim kurumlarının ortak çalışmasıyla planlanan programların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği belirtildi.

ÇAMELİ BELEDİYESİ, İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN HAFTALIK ETKİNLİKLERDE ÖĞRENCİLER KİTAP OKUMA VE BOYAMA FAALİYETLERİYLE BULUŞUYOR. ÇOCUKLARIN OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASINI VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEYİ AMAÇLAYAN ETKİNLİKLERDE ÖĞRENCİLERE İKRAMDA DA BULUNULUYOR.