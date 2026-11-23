etkinlik ve katılım:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) bünyesindeki Sultandere Sosyal Kütüphanesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen seminer, çocuklar ve gençler arasında sağlıklı iletişimi güçlendirmeyi ve akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi. Etkinlik Sultandere Sosyal Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi ve etkinliğe yaklaşık 140 öğrenci ve öğretmen katıldı.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan Psikolojik Danışman Berna Gökalp, katılımcılara akran zorbalığının nedenlerini, ortaya çıkış biçimlerini ve bireyler üzerindeki etkilerini aktardı. Gökalp, dinleyicilere hem zorbalığı tanıma hem de karşılaşıldığında uygun davranış biçimlerini uygulama konusunda pratik öneriler sundu.

ele alınan konular:

Programda akran zorbalığı ile sıradan anlaşmazlıklar arasındaki farkların tanımlanması öncelikli konu oldu. Ayrıca zorbalığın fiziksel, duygusal ve sosyal gelişim üzerindeki etkilerine dikkat çekildi ve mücadele yöntemleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılara empati kurma, birbirine saygı gösterme ve farklılıklara hoşgörüyle yaklaşma gibi davranışsal beceriler üzerinde duruldu.

hedefler ve beklentiler:

Seminerin temel amaçları arasında öğrencilerin duygu ve düşüncelerini güvenli bir ortamda ifade edebilmelerini desteklemek, zorbalığa maruz kalan veya tanık olanların doğru adımları atabilmesini sağlamak ve okul ortamında dayanışma, saygı ve güven kültürünü güçlendirmek yer aldı. Etkinlik, katılımcıların yalnızca bilgi edinmelerini değil; aynı zamanda daha duyarlı, bilinçli ve empati sahibi bireyler olarak gelişmelerine katkı sunmayı hedefledi.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT MESLEK EĞİTİM KURSLARI (ESMEK) BÜNYESİNDE HİZMET VEREN SULTANDERE SOSYAL KÜTÜPHANESİ VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ÇALIŞMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE, ÇOCUKLAR VE GENÇLER ARASINDA SAĞLIKLI İLETİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AKRAN ZORBALIĞI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI AMACIYLA "AKRAN ZORBALIĞI VE AKRAN İLETİŞİMİ" KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.