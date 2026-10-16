Gıda güvencesizliğine karşı Tek Sağlık yaklaşımı öne çıkıyor

TVHB uyarısı: gıda krizinin boyutları

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 16 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada küresel ölçekte artan gıda güvencesizliğine dikkat çekti. BM Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Temmuz 2026 raporuna atıf yapan Eroğlu, 645 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini ve yaklaşık 2,1 milyar kişinin yeterli ve güvenilir gıdaya düzenli erişemediğini vurguladı. Mevcut tabloya göre küresel açlık oranlarında sınırlı gerileme görülmesine rağmen 2030 hedefinden uzak kalındığı, savaşlar, iklim krizi, kuraklık ve ekonomik eşitsizliklerin özellikle kırılgan toplumlarda gıdaya erişimi tehdit etmeye devam ettiği belirtildi.

Küresel veriler ve çocuk beslenmesi:

Eroğlu, DSÖ verilerine dayanarak kontamine gıdaların yol açtığı sağlık yüküne de işaret etti; her yıl yaklaşık 600 milyon insanın gıda kaynaklı hastalık yaşadığı ve 420 bin kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan yaklaşık 125 bininin beş yaş altı çocuklar olduğu hatırlatıldı. 2026 küresel gıda raporu ayrıca dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin sağlıklı beslenmenin maliyetini karşılayamadığını ortaya koyuyor. Eroğlu, çocukların yeterli ve dengeli beslenememesinin fiziksel gelişim, öğrenme kapasitesi ve toplumların geleceği açısından ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti ve okullarda sağlıklı beslenme programlarının yaygınlaştırılmasını önerdi.

Veteriner hekimliğin rolü ve somut öneriler:

TVHB Başkanı, toplum sağlığının sağlıklı hayvanların varlığına bağlı olduğunu vurgulayarak, "Sağlıklı hayvan olmadan güvenilir hayvansal gıda, güvenilir gıda olmadan sağlıklı toplum mümkün değildir" dedi. Veteriner hekimlerin çiftlikten sofraya uzanan zincirde hastalıkların önlenmesi, gıda kaynaklı risklerin azaltılması, antibiyotik direnciyle mücadele ve halk sağlığının korunmasında stratejik sorumluluk üstlendiği belirtildi. Bu kapsamda Eroğlu; kamuda veteriner hekim istihdamının artırılmasını, veteriner halk sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesini, mesleki yetki ve özlük haklarının güvence altına alınmasını ve hayvan hastalıklarının erken tespiti ile salgınların önlenmesi amacıyla doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi kurulması çağrısını yineledi.

Eroğlu ayrıca Türkiye’nin gıda güvencesinin korunması için hayvancılıkta planlı üretimin desteklenmesi, üreticilerin ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bilimsel araştırmalara ile koruyucu veteriner hekimlik hizmetlerine daha fazla kaynağın ayrılması gerektiğini söyledi. TVHB, herkesin yeterli, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişebilmesi için bilimsel üretim politikaları, etkin denetim mekanizmaları ve Tek Sağlık yaklaşımının güçlendirilmesini vurguladı. Son olarak Eroğlu, gıdaya erişimin temel bir insan hakkı olduğunu ve bugün alınmayan önlemlerin yarının gıda ve sağlık krizlerini derinleştireceğini ifade etti.

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ (TVHB) BAŞKANI ALİ EROĞLU, "DÜNYADA 645 MİLYON İNSAN AÇLIKLA MÜCADELE EDERKEN, YAKLAŞIK 2,1 MİLYAR İNSAN YETERLİ VE GÜVENİLİR GIDAYA DÜZENLİ ERİŞEMİYOR" DEDİ.