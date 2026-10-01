gıda güvenliğini korumak için stratejik stok zorunluluğu

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar Isparta temaslarında gıda güvenliğine vurgu yaptı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk'u ziyaret etti ve kentteki üreticilerle bir araya geldi. Bayraktar, Isparta'nın tarımsal üretimdeki yerini ve ülke gıda güvenliğine yaptığı katkıyı ön plana çıkardı.

Isparta'nın tarımsal profili ve katkıları:

Bayraktar, Isparta'nın özellikle gül çiçeği üretiminde ülke için hayati bir rol oynadığını belirterek, Isparta'nın gül üretiminin Türkiye üretiminin yüzde 85'ini karşıladığına dikkat çekti. Kentin lavanta, karanfil, kesme çiçek, hububat, nohut ve fasulye üretiminde de öne çıktığını aktaran Bayraktar, kayısı üretiminde Isparta'nın Türkiye üretiminin yüzde 1,5'ini karşıladığını söyledi. Ayrıca mantar başta olmak üzere sebze üretiminde Isparta'nın katkısının yüzde 12,5 seviyelerinde olduğunu vurguladı.

Bayraktar, Isparta'nın badem, ceviz, elma gibi meyve çeşitlerindeki üretiminin de ülkedeki çeşitliliğe katkı sağladığını ifade ederek, Ispartalı çiftçilere teşekkür etti ve ilin Türkiye gıda güvenliğine katkısını ödüllendirdi.

savaş, maliyet artışları ve güvenlik stoğu önerisi:

Tarımı stratejik bir sektör olarak tanımlayan Bayraktar, pandemi döneminde ve bölgedeki mevcut savaş ortamında tedarik ve üretim risklerinin arttığını söyledi. Bölgede devam eden çatışmaların yayılma ihtimaline dikkat çeken Bayraktar, bunun gıda tedarik zincirinde sorunlara yol açabileceğini belirtti ve bu nedenle Türkiye'nin belli bir güvenlik stoğu bulundurması gerektiğini ifade etti. Bayraktar, bu bağlamda belirli stratejik ürünleri stoklamak zorunludur mesajını verdi.

Bayraktar ayrıca savaşın küresel ölçekte enerji fiyatlarını yükselttiğini, bunun da tarımın ana girdileri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Mazot fiyatlarının 100 liranın üzerine çıktığını ve bunun gübre başta olmak üzere diğer girdilerin maliyetini artırdığını söyleyen Bayraktar, üretimin sürdürülebilmesi için desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı. Özellikle 2026 yılı için temel desteklerde artış talep ettiklerini ve ilave desteklerin çiftçiye ulaştırılmasının önemini dile getirdi.

genç nüfus ve işgücü sorunları:

Bayraktar, tarım sektörünün bir diğer önemli sorununun gençlerin sektörde kalmaması olduğunu belirtti. Tarımda çalışan 18-35 yaş arası gençlerin oranının yüzde 5'lere kadar düştüğünü aktaran Bayraktar, bunun yerine sektörün işgücünü sağlamak için dışarıdan gelen göçmen işçilere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu durumun sürdürülebilir bir çözüm olmadığını, göçmenlerin memleketlerine döndüklerinde üretimin kim tarafından sürdürüleceği konusunda soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

Gençleri tarımda tutmak amacıyla pozitif ayrımcılık talep ettiklerini belirten Bayraktar, özellikle genç üreticilerin sosyal güvenlik primlerinin hazine tarafından karşılanması yönündeki öneriyi paylaştı ve bunun tarıma genç çekilmesi için önemli olduğunu söyledi. Ayrıca teşvik ve destek mekanizmalarının hayata geçirilmesinin altını çizdi.

Bayraktar'ın konuşması, Isparta'nın üretim potansiyelinin korunması ve ülke çapında gıda güvenliğinin sağlanması için hem üretim hem de stoklama stratejilerinin birlikte yürütülmesi gerektiğini ortaya koydu. Bayraktar, hükümetten talep edilen desteklerin zamanında ve doğrudan üreticiye ulaştırılmasının önemine dikkat çekti ve Ispartalı çiftçilere emekleri için teşekkür etti.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR