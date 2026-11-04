Gıda sektörü ikinci MFF Orta Doğu fuarında yeni iş bağlantılarına hazırlanıyor

MFF Orta Doğu Gıda Fuarı kapılarını açıyor

İkinci kez düzenlenen MFF Orta Doğu Gıda Fuarı, yarın Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)’nde ziyaretçilere kapılarını açacak. Fuar, 5-7 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek ve açılış töreni yarın saat 11:00de protokolün katılımıyla yapılacak.

Organizasyon ve destekçiler:

Etkinlik, TOBB himayesinde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde; Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB)nın destekleriyle düzenleniyor. Organizasyon, bölgesel ve uluslararası düzeyde sektörel iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Fuarda neler sergilenecek:

Fuar, yalnızca sektör profesyonellerine açık bir B2B platformu olarak tasarlandı. Etkinlikte 200'ün üzerinde katılımcı firma ve 330'dan fazla marka yer alacak. Katılım beklenen uluslararası alım heyetleri 38'i aşkın ülkeden olurken, fuar 56'dan fazla ülkeden profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak.

Sergilenecek ürün ve teknolojiler arasında bakliyat ve hububat, baharat ve çeşniler, bitkisel yağlar, şekerleme, çikolata ve atıştırmalıklar, kuru meyve ve kuru gıda ürünleri, konserve ve paketlenmiş gıdalar, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, dondurulmuş gıdalar ile organik ve doğal gıdalar; ayrıca çay, kahve ve içecekler ile gıda katkı maddeleri ve bileşenleri bulunuyor.

Bunun yanı sıra fuarda gıda işleme ve üretim makineleri, ambalaj ve paketleme teknolojileri, dolum ve şişeleme sistemleri, soğutma ve soğuk zincir çözümleri, depolama ve lojistik sistemleri, gıda güvenliği ve kalite kontrol teknolojileri ile endüstriyel üretim ve otomasyon çözümleri sergilenecek.

Beklentiler ve sektör etkisi:

Organizatörler, etkinliğin uluslararası ticari bağlantıların güçlendirilmesine ve yeni iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlamasını amaçlıyor. Sadece profesyonellere yönelik yapısı, katılımcı firmalar için hedef odaklı görüşmeler ve alım heyetleri ile somut iş anlaşmalarına zemin hazırlayacak.

Gaziantep'in güçlü gıda üretim altyapısı ve bölgenin ihracat odaklı dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda, fuarın hem yerel hem de uluslararası tedarik zincirlerinde görünürlüğü artırması bekleniyor.

BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENECEK MFF ORTA DOĞU GIDA FUARI, YARIN GAZİANTEP ORTADOĞU FUAR MERKEZİ’NDE (OFM) KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇACAK. FUAR, 5-7 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK