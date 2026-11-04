Elazığ Ticaret Borsası 20 yılda kalıcı tesisler kazandırdı, dönüşüm projeleri yolda

Elazığ Ticaret Borsası Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Aydın Torgut yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıya Borsa Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ile meclis üyeleri katıldı. Gündemde borsanın bugüne kadar hayata geçirdiği projeler, devam eden yatırımlar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlar vardı.

Meclis toplantısında değerlendirmeler:

Meclis Başkanı Aydın Torgut, yaklaşık 20 yıllık süreçte borsanın altyapı ve hizmet alanında önemli yatırımlar edindiğini vurguladı. Torgut, Başkan Dumandağ öncülüğünde mevcut borsa binası ile birlikte Hayvan Pazarı ve Besi Organize Sanayi Bölgesi gibi projelerin şehre kazandırıldığını belirtti. Bu projelerin yerel ticarete ve istihdama katkısına dikkat çekildi.

Yatırımların finansmanı ve yeni adımlar:

Toplantıda borsanın mali yapısına dair sunum yapıldı; Başkan Dumandağ, kuruluşların gelir yaratma ve sürdürülebilirlik yönünden önemli adımlar atıldığını söyledi. Dumandağ, "Biz ticaret borsası olarak hiçbir şey satmıyoruz, hep alıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hep aldık, hiç satmadık." ifadelerini kullanarak, borsanın varlık yönetimi yaklaşımını özetledi.

Başkan Dumandağ ayrıca borsanın altı ayrı şirketin ortağı olduğunu ve bu şirketlerden düzenli kar payı alındığını, bunun da borsanın ekonomik gücüne katkı sağladığını belirtti. Bu yapı, borsanın yeni yatırım ve projelere kaynak ayırmasını kolaylaştırıyor.

Dumandağ, öncelikli iki proje olarak yeni hayvan pazarı kuruluşunu ve mevcut pazarın dönüştürülmesini açıkladı. Yeni hayvan pazarının bulunduğu alanın Milli Emlak’tan satın alınarak borsa mülkiyetine geçirildiği kaydedildi. Yeni tesisin modern gereksinimlere uygun olarak inşa edildiği, seçim sonrası kullanıma geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Eski hayvan pazarı alanının ise kiracı konumundan çıkartılarak, peynirci ve kasap esnafının hizmetine sunulacak hijyenik ve modern bir tesise dönüştürüleceği aktarıldı. İki katlı planlanan tesiste soğuk hava depoları da yer alacak; bu sayede gıda hijyeninin ve ticaret standartlarının yükselmesine katkı sağlanacağı vurgulandı.

Toplantı sonunda görev süreleri sona erecek meclis üyelerine borsaya sundukları katkılardan dolayı plaket verildi. Ayrıca Onursal Meclis Başkanı Abdülkerim Sis de borsaya yaptığı hizmetler anısına plaketle onurlandırıldı.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI AYDIN TORGUT BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIYA ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKANI MEHMET ALİ DUMANDAĞ VE MECLİS ÜYELERİ KATILDI