DTO'dan Çin'e büyüme hamlesi: Denizli tekstilinin Guangzhou'ya açılımı

DTO'nun Çin programı:

Denizli Ticaret Odası (DTO), uluslararası ticaret faaliyetlerini hızlandırmak amacıyla bir ay içinde düzenlediği iki ayrı Çin iş seyahatiyle yaklaşık 100 üyesini küresel pazarlarla buluşturdu. Organizasyonların en önemlilerinden biri, Çin'in Guangzhou kentinde gerçekleştirilen Canton Fuarı'nın 3'üncü fazına yapılan katılımdı; bu organizasyona 40 DTO üyesi firma yer aldı.

Oda, üyelerine yeni ürünleri ve üretim teknolojilerini yerinde inceleme, potansiyel iş ortaklarıyla görüşme ve küresel ticaret eğilimlerini takip etme imkânı sundu. Etkinlik kapsamında tekstil, hazır giyim, ev tekstili ve tüketim ürünleri gibi sektörler temsil edildi; katılımcılar tedarik zinciri, fiyat kalite karşılaştırmaları ve alternatif tedarikçilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuarda Denizli rüzgarı:

Canton Fuarı'nın ev tekstili bölümünde, Denizli’yi temsil eden 12 DTO üyesi firma stant açtı. 15.1 numaralı holde yer alan firmalar ABC Tekstil, Aran Tekstil, Beğenal Home Tekstil, Çintanlar Tekstil, Hürsan Havlu, Kaynak Havlu, Makroteks Tekstil, Menekşe Tekstil, Neşe Tekstil, Sümaş Tekstil, Veritas Tekstil ve Zorel Tekstil oldu. Bu firmalar, ürünlerini uluslararası alıcıların beğenisine sunarken Denizli'nin üretim kalitesi, tasarım kapasitesi ve ürün çeşitliliğini doğrudan tanıttı.

Stantlarda ve fuar görüşmelerinde, dünyanın farklı ülkelerinden gelen profesyonel satın almacılar, ithalatçılar ve sektör temsilcileriyle temaslar sağlandı; bu temaslar mevcut ihracat pazarlarının genişletilmesi ve yeni pazarlara erişim açısından önemli fırsatlar yarattı.

Üyeler için somut kazanımlar:

DTO organizasyonuna katılan firmaların büyük çoğunluğu için Çin, ilk kez ziyaret edilen bir pazardı. Bu deneyim, üyelerin Çin'in üretim kapasitesini, tedarik altyapısını ve ticaret dinamiklerini yerinde görmesini sağladı. Katılımcılar fuar süresince yeni üretim teknolojilerini inceledi, otomasyon ve dijitalleşme alanındaki gelişmeleri gözlemleyerek tedarik zinciri stratejilerini değerlendirdiler.

Oda tarafından sağlanan planlama ve saha koordinasyonu sayesinde heyet, fuarda zamanını verimli kullanabildi ve ticari fırsatlardan maksimum düzeyde yararlandı. Heyet, organizasyonun verimliliği için Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Uğur Erdoğan, yapılan organizasyonların oda vizyonuyla örtüştüğünü belirterek, "Denizli Ticaret Odamızın üyeleri, dünyanın her pazarında olmalı" dedi. Erdoğan, Canton Fuarı'nda stant açan üyeleri kutlayıp kurulan bağlantıların yeni ihracat başarılarına dönüşmesini diledi ve Oda'nın talep olduğu müddetçe üyelerini yeni pazarlar, teknolojiler ve iş ortaklarıyla buluşturmaya devam edeceğini vurguladı.

DTO'nun kısa vadeli hedefleri arasında mevcut ihracat pazarlarını genişletmek ve üyelerin küresel rekabet gücünü artırmak yer alırken, uzun vadede Denizli üretiminin uluslararası görünürlüğünü kalıcı biçimde yükseltmek öncelikler arasında bulunuyor.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO), BİR AY İÇİNDE ÇİN’E DÜZENLEDİĞİ İKİ AYRI İŞ SEYAHATİYLE YAKLAŞIK 100 ÜYESİNİ ULUSLARARASI TİCARETİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİYLE BULUŞTURDU. CANTON FUARI’NIN 3’ÜNCÜ FAZINA 40 ÜYE FİRMANIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGANİZASYONDA YENİ İŞ BAĞLANTILARI İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIRKEN, FUARDA STANT AÇAN 12 DTO ÜYESİ FİRMA DA DENİZLİ’NİN EV TEKSTİLİNDEKİ ÜRETİM VE TASARIM GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA TANITTI.