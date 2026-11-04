Bodrum'da atıl mobilyalar yenilenip sosyal desteğe dönüştürülecek

projenin ayrıntıları:

Bodrum Belediyesi, Sıfır Atık vizyonu ile sosyal belediyecilik yaklaşımını bir araya getiren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Proje kapsamında vatandaşların kullanmadığı ancak hâlâ işlevsel durumda bulunan mobilyalar belediye ekipleri tarafından alınacak, bakım ve onarım süreçlerinden geçirildikten sonra ihtiyaç sahibi kişilere iletilecek. Girişim, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor ve uygulama Mobilya Yeniden Kullanım ve Sosyal Destek Projesi adıyla organize ediliyor.

nasıl işleyecek:

Evlerde atıl durumda bekleyen eşyalar öncelikle ekipler tarafından teslim alınacak ve teknik değerlendirmeye tabi tutulacak. Değerlendirme sonrası bakım, onarım veya yenileme gerektiren mobilyalar belediyenin ilgili birimlerinde gerekli müdahalelerden geçirilecek. Yenileme sürecinin ardından dağıtım, Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi olarak belirlenen ailelere yapılacak. Sürecin koordinasyonu ve uygun eşyaların belirlenmesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından sağlanacak.

hedefler ve etkileri:

Yetkililer projenin iki temel amaca hizmet ettiğini vurguluyor: Birincisi, evlerden çıkan kullanılabilir mobilyaların çöpe gitmesini engelleyerek israfın azaltılması ve kaynakların verimli kullanılması; ikincisi ise yenilenen eşyaların sosyal yardımlaşma kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi. Proje, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de toplumsal dayanışma açısından yerel düzeyde uygulanabilir bir model sunmayı hedefliyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü arasındaki eşgüdümün, benzer uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor ve vatandaşlardan kullanılmayan ancak durumu iyi olan mobilyaları değerlendirmeye yönlendirecek işbirlikleri bekleniyor.

BELEDİYEDEN MOBİLYALARI YENİDEN KULLANIM PROJESİ