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Gidengelmez Dağları'ndaki zorlu orman yangını kontrol altına alındı

Antalya Akseki'de Gidengelmez Dağları'nda başlayan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Gidengelmez Dağları'ndaki zorlu orman yangını kontrol altına alındı

Gidengelmez Dağları'ndaki zorlu orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Gidengelmez Dağları'nda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmayla tamamen kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.

Müdahale ve ulaşım zorlukları:

Yangın, saat 16.00 sıralarında, insan ulaşımının güç olduğu bozuk ormanlık alanda başladı. Sarp ve yüksek arazi yapısı nedeniyle ekiplerin yangın bölgesine ulaşması yaklaşık 2 saat sürdü. İlk etapta iki helikopterle havadan müdahale gerçekleştirildi; gece ve sabahın ilk saatlerinde ise kara ekiplerinin çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Dağın yüksek kesiminde olması, bölgeye su ulaştırılmasını ve su basıncını olumsuz etkiledi; bu durum söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Buna rağmen ekiplerin artan koordinasyonu ve tekrar edilen müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni araştırması:

Yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk değerlendirmelerde, yangının bölgede kaçak avcılar tarafından yakıldığı tahmin edilen ateş nedeniyle başlamış olabileceği üzerinde duruluyor. Kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

Yetkililer, soğutma çalışmalarının sürdüğünü ve yangının tamamen söndürüldüğünden emin olunana kadar bölgedeki denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNDE GİDENGELMEZ DAĞLARI’NDA DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI...

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNDE GİDENGELMEZ DAĞLARI’NDA DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN YÜRÜTTÜĞÜ YOĞUN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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