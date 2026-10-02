Gif Müzik Üsküp'te ilk uluslararası konserini vererek ezgileri buluşturdu

Konser ve proje:

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV koordinatörlüğünde yürütülen GIF MUSIC (Global Interaction for Future Musicians) projesi, genç müzisyenleri ve gençlik çalışanlarını bir araya getirerek üretilen repertuvarı ilk kez yurt dışında dinleyiciyle buluşturdu. Proje kapsamında hazırlanan konser 25 Eylül tarihinde Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) Konferans Salonunda sahnelendi ve program, grup tarafından ayakta alkışlandı.

Konserin adı TRACES: WHERE SOUNDS MEET (İzler: Seslerin Buluştuğu Yer) olarak belirlenirken, etkinlik Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle ve IBU ortaklığında gerçekleştirildi. Etkinlik, GİF Müzik ekibinin Türkiye dışında verdiği ilk konser olma özelliği taşıyor; programda iki ülkeden toplam 41 kişi yer aldı.

Atölye ve provalar:

Proje çalışmaları 18 Eylül'de başlayan atölye döneminin ardından yoğun ortak provalarla ilerledi. Katılımcılar Türk Müziği, Balkan Müziği ve Sentez atölyelerinde birbirlerinin çalgılarını, ezgilerini ve ritimlerini tanıdı; farklı geleneklerden seçilen eserler, yeni düzenleme ve geçişlerle tek bir konser programında birleştirildi.

Atölye ve provalarda müziğin psikolojik iyi oluş ve sosyal etki bağlamındaki rolleri de ele alındı. Proje süresince katılımcılar ayrıca Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı ve IBU Sanat Fakültesi'ni ziyaret ederek kültürel ve akademik temaslarda bulundu.

Vezneciler'den Üsküp'e:

GİF Müzik, TÜRGEV'in 2017'de kurduğu Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesinde sürdürülüyor. GİF, genç kızlara kültür, sanat ve çeşitli üretim alanlarında ücretsiz eğitim veriyor; enstrüman, ses eğitimi ile koro ve orkestra çalışmaları İstanbul Vezneciler yerleşkesinde yürütülüyor.

GİF Orkestrası, farklı şehir ve mesleklerden gönüllü kadınların oluşturduğu bir topluluk olarak Mayıs 2025'te İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapalı gişe bir konser vermiş; bu etkinlikte klasik eserler ile Anadolu'nun müzik mirasından düzenlemeler seslendirilmişti. Üsküp'te gerçekleşen Erasmus+ projesi ise bu deneyimi iki ülkenin gençlerinin ortak üretimine taşıdı.

Yeni durak: İstanbul:

GİF Müzik ekibi, Üsküp'teki etkinliğin ardından repertuvarla 5 Ekim'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde düzenlenecek GİF'27 Sezon Açılışı'nda tekrar sahne alacak. "İz Bırak" temalı programda gençler, Anadolu'dan Balkanlara, Azerbaycan'dan Pakistan'a uzanan farklı müzik geleneklerinden eserleri izleyicilerle buluşturacak; Üsküp'te belirlenen ortak melodik ve ritmik izler İstanbul'da daha geniş bir coğrafyaya açılacak.

TÜRKİYE VE KUZEY MAKEDONYA'DAN GENÇLER VE GENÇLİK ÇALIŞANLARI, TÜRKİYE ULUSAL AJANSI DESTEĞİ VE TÜRGEV KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE TÜRK VE BALKAN EZGİLERİNDEN BİRLİKTE HAZIRLADIKLARI REPERTUVARI ÜSKÜP'TE DİNLEYİCİYLE BULUŞTURDU.