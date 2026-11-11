Giresun'da 167 bin 500 fidanla yeşil bir adım

11 Kasım etkinliğinde geniş katılımla fidan dikimi gerçekleştirildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Giresun'da düzenlenen etkinliklerde 12 farklı noktada toplam 84 hektarlık alanda 167 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla yürütülen program, Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi'ndeki törenle öne çıktı.

Tören ve katılımcılar:

Törene Giresun Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Fuat Köse, daire amirleri, AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, MHP Giresun İl Başkanı Salih Akgün ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İl protokolünün yanı sıra öğrenci ve vatandaş katılımı dikkat çekti.

Çalışmanın kapsamı ve yetkililerin mesajları:

Giresun Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, ağaçlandırma çalışmalarını "geleceğe bırakılacak en önemli miraslardan biri" olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: "Bugün burada geleceğe nefes, dünyaya barış olmak üzere bir aradayız. Şayet yarınlarımız nefessiz kalmasın diyorsak işe bugünden bir fidan dikerek başlamalı, yarının son gün olacağını bilsek dahi yine bir fidan dikme gayreti içerisinde olmalıyız."

Yaprak ayrıca kapsamla ilgili detay vererek, "Giresun Orman Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde 31 lokasyonda 99 hektar alanda 187 bin fidan, Giresun ili özelinde ise 12 farklı noktada 84 hektar alanda 167 bin 500 fidan geleceğe nefes olması için toprakla buluşturulacaktır" bilgisini paylaştı.

Giresun Valisi Mustafa Koç ise 11 Kasım hareketinin ülke çapında eş zamanlı yürütüldüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde "daha yeşil bir Türkiye ve gelecek hedefiyle" çalışıldığını vurguladı. Koç, "Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla ülkenin dört bir yanında eş zamanlı gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz" şeklinde konuştu.

Uygulama ve yerel etkiler:

Konuşmaların ardından daire amirleri ve beraberindeki öğrenciler, sahada fidan dikimi gerçekleştirdi. Uygulama, hem kısa vadede toprakla buluşan fidanların takibini hem de uzun vadede Giresun'un yeşil dokusuna katkıyı hedefliyor. Etkinlik, yerel yönetimler, kamu kurumları ve STK'ların ortak çalışmasının somut bir örneğini oluşturdu.

Giresun'daki bu adım, 11 Kasım organizasyonunun ülke genelindeki eş zamanlı uygulamaları içinde yer alırken, yetkililer yapılan çalışmaların sürdürülebilirlikle desteklenerek takip edileceğini ifade etti.

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA GİRESUN’DA 12 FARKLI NOKTADA 84 HEKTARLIK ALANDA 167 BİN 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.