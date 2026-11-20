Giresun sokaklarında yaşayan bir tarih

Giresun'da yaşayan 75 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmail Şahin, günlük yaşamında taşıdığı yaklaşık 38-40 kilogram ağırlığındaki tarihî kıyafet, silah, bıçak ve yöresel aksesuarlarla dikkat çekiyor. Cadde ve sokaklarda onu görenler fotoğraf çektirmek için yanına gelirken, Şahin teçhizatını tek tek anlatarak geçmişin izlerini aktarıyor.

Taşınan objelerin hikayeleri:

Şahin, koleksiyonunda yer alan parçaların her birinin ayrı bir öyküsü olduğunu vurguluyor. Üzerinde bulunan silahlar arasında, Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerlerin olduğu söylenen tüfeğin de olduğunu belirtiyor. Ayrıca halk arasında 'altı atar bir patlar' diye bilinen Karadağ tabancası, kav ve barutla çalışan eski bir silah ve bunun 25-30 metre mesafede etkili olduğu belirtilen çalışma mekanizması anlatılıyor.

Yanında taşıdığı diğer objeler de dikkat çekiyor: savaş dönemlerinde kullanılan bir dürbün, Giresun uşaklarının bellerinde taşıdığı kama, 'fil dişi' ve 'yılan dili' olarak anılan bıçaklar, koleksiyonunda bulunan Kelam-ı Kadim bulunan bir muska, dedesinden yadigar kaldığı söylenen kurmalı bir saat, gümüş boyunluklar ve tarihi fişeklik bunlar arasında sayılıyor.

Hazırlık ve bakım süreci:

Şahin, bu kıyafet ve aksesuarları kültürel mirası tanıtmak amacıyla taşıdığını söylüyor. Hazırlanmanın zahmetli olduğunu ve evde giyinmesinin ortalama 1,5-2 saat sürdüğünü belirtiyor. Yağmurlu havalarda eşyaların ıslanması halinde bakım ve temizliğinin 3-4 saat aldığı ifade ediliyor. Tüm bunlara rağmen Şahin, 'Adeta yürüyen bir müze gibiyim' diyerek bu geleneği sürdürdüğünü aktarıyor.

Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği (GİKÜSAD) Başkanı İbrahim İlyasoğlu da Şahin'in dernek üyeleri arasında her yerde ilgi gördüğünü vurguluyor. İlyasoğlu'na göre bu kıyafet ve aksesuarlar şehrin kültürel değerlerini yansıtıyor ve katıldıkları kültür ve sanat festivallerinde yoğun ilgi görüyor; bu sayede ilin kültürünün tanıtımına katkı sağlanıyor.

Caddelerde Şahin'i gören vatandaşlar objelere yakından bakıp fotoğraf çektiriyor, üzerindeki parçaların öykülerini dinliyor. Şahin'in günlük yaşamındaki bu uygulama, somut ve maddi unsurlarla bir yerel belleği canlı tutma çabası olarak öne çıkıyor ve şehirde kültürel mirasa dikkat çekiyor.

Silahları, bıçakları ve tarihi kıyafetiyle adeta yürüyen müze