Giresun'da pelvik böbrek eşliğinde radikal sistektomi gerçekleştirildi: Türkiye'de ilk

Ameliyat ve hasta bilgileri:

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne safra kesesi ve böbrek ağrısı şikayetiyle gelen 67 yaşındaki Ferhat Çakır, ürolojik değerlendirme sonucunda mesanede kitle saptanarak Üroloji Kliniği'ne yönlendirildi. Yapılan tetkikler ve kapalı yönteme dayalı çıkarılan örneğin patolojik incelemesi, tümörün mesane kasına ilerlemiş olduğunu gösterdi; bu nedenle radikal sistektomi ve üriner diversiyon kararına varıldı.

Operasyon, Op. Dr. Burhan Özdemir, Op. Dr. Ertürk Altun, Op. Dr. Olcay Yıldırım ve Op. Dr. Hakan Keskin'den oluşan ekiple gerçekleştirildi. Hastanın böbreği normal anatomik konumunda olmayıp, leğen kemiği içinde ve mesaneye çok yakın bir lokasyonda (pelvik böbrek) bulunduğu için cerrahi planlama ve uygulama daha hassas yürütüldü.

Cerrahi planlama ve uygulama:

Preoperatif dönemde ekip, böbreğe ait damar yapısını ayrıntılı biçimde inceledi; hastanın böbreğinde 4 atardamar ve 3 toplardamar olduğu tespit edildi. Anjiyografi görüntüleri üzerinden ortaklaşa değerlendirme yapılarak, operasyon sırasında bu damarların korunmasına yönelik özel önlemler alındı.

Ameliyat sırasında mesane tamamen çıkarıldı ve idrarın vücut dışına yönlendirilmesini sağlayan üriner diversiyon işlemi uygulandı. Ekip, operasyon boyunca böbreğin ve böbrek fonksiyonlarının korunmasını önceliklendirdi; aynı zamanda tümör yayılımını değerlendirmek amacıyla lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Operasyon başarıyla tamamlandı ve ekip, hastanın iyileşme sürecinin olumlu seyrettiğini bildirdi.

Literatür, sonuç ve klinik vurgular:

Üroloji hekimleri yaptıkları literatür taramasında, pelvik böbreğe sahip hastalarda radikal sistektomi ve üriner diversiyon uygulanan vaka sayısının dünya genelinde yalnızca üç olarak bildirildiğini, Türkiye'den ise benzer bir vaka raporunun bulunmadığını aktardı. Bu bulgu, gerçekleştirilen operasyonu Türkiye'de ilk, dünyada dördüncü olarak konumlandırıyor.

Operasyonu gerçekleştiren hekimler, devlet hastanelerinde yürütülen ileri cerrahi girişimlerin ve ekip uyumunun önemine dikkat çekti; ayrıca ameliyat öncesi hazırlık, görüntüleme ve multidisipliner planlamanın sonuç üzerindeki belirgin etkisini vurguladılar. Hastanın böbrek damarlarının korunması ve böbrek fonksiyonunun sürdürülmesi ameliyatın kritik başarı noktaları arasında gösterildi.

Üroloji uzmanları, idrarda kanamanın çoğunlukla ağrısız ortaya çıktığını ve bu şikayeti yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden üroloji hekimine başvurmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca mesane kanseri risk faktörleri arasında sigara ve tütün kullanımı ile belirli mesleki maruziyetlerin (matbaa, tekstil, deri gibi) öne çıktığı; ileri yaş ve erkek cinsiyetin de riski artırdığı hatırlatıldı.

Giresun'da gerçekleştirilen bu operasyonun, nadir anatomik bir anomali ile birlikte mesane kanserinin cerrahi tedavisine ilişkin literatüre katkı sunması hedefleniyor. Hekimler, erken başvurunun ve doğru görüntüleme ile planlamanın hastanın korunması ve tedavi başarısı açısından belirleyici olduğunu yineledi.

ÜROLOJİ UZMANLARI OP. DR. BURHAN ÖZDEMİR, OP. DR. ERTÜRK ALTUN, OP. DR. OLCAY YILDIRIM VE OP. DR. HAKAN KESKİN’DEN OLUŞAN EKİP TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN AMELİYATTA, MESANE KANSERİ NEDENİYLE MESANE TAMAMEN ALINDI VE İDRARIN VÜCUT DIŞINA YÖNLENDİRİLMESİNİ SAĞLAYAN ÜRİNER DİVERSİYON İŞLEMİ UYGULANDI.