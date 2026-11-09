Dolar 50,1783 +0,09%
Euro 56,2084 +0,59%
Bist 11.615,73 +1,16%
Altın Gram 6.627,79 +0,82%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,54 -1,81%
--°

Giresun'da yaylada mahsur kalan çoban ve yüzün üzerindeki koyunu kurtarıldı

Sis Dağı'nda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan çoban İbrahim Topal ile yüzün üzerindeki koyunu, Eynesil Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 09:33

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 10:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Giresun'da yaylada mahsur kalan çoban ve yüzün üzerindeki koyunu kurtarıldı

olayın seyri:

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipinin ardından, yaylalardan dönüş yapan hayvan üreticileri zor anlar yaşadı. Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Taşdibi Yaylası'ndan yola çıkan çoban İbrahim Topal, 3 Kasım Salı günü rotası üzerinde bulunan Sis Dağı Yaylasında yoğun kar yağışına yakalandı. Bölgedeki bazı noktalarda kar kalınlığı 50 cm ve üzerine çıktı ve Topal ile sürüsü yolda mahsur kaldı.

kurtarma çalışması:

Durumu bildiren Topal için Eynesil Belediyesi ekipleri dün akşam bölgeye yönlendirildi. Belediye ekipleri, kapalı olan yolu açarak çobanı ve sürüsünü güvenli bölge olan İnişdibi mevkiine ulaştırdı. Ekiplerin çalışması, yayla dönüşü sırasında kara yakalanan diğer yaylacılar için de yol açılmasını sağladı.

çobanın değerlendirmesi:

Topal, dönüş öncesi planlı bir yolculuk yaptıklarını ancak son gün beklenmedik kar yağışına maruz kaldıklarını söyledi. Kurtarıldıkları için belediye ekiplerine teşekkür eden Topal, bölgedeki hava koşullarının aniden ağırlaştığını ve benzer durumlarla karşılaşmamak için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Olay, bölgedeki yayla dönüşlerinin hava şartlarına bağlı olarak risk taşıdığını bir kez daha gösterdi; yetkililer, yüksek kesimlerdeki geçişlerde tedbirli olunmasını ve meteorolojik uyarıların takip edilmesini öneriyor.

DOĞU KARADENİZ&#039;İN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR VE TİPİNİN ETKİLİ OLMASI İLE BİRLİKTE DÖNÜŞ YOLUNDAKİ...

DOĞU KARADENİZ'İN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR VE TİPİNİN ETKİLİ OLMASI İLE BİRLİKTE DÖNÜŞ YOLUNDAKİ YAYLACILAR ZOR ANLAR YAŞADI. GİRESUN'UN EYNESİL İLÇESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN ÇOBANLAR, YAZ BOYUNCA KONAKLADIKLARI YAYLALARDAN DÖNÜŞTE KARA YAKALANIRKEN, İMDATLARINA BELEDİYE EKİPLERİ YETİŞTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ağlı'da kış görünümü: Kastamonu beyaza büründü
images

İklim değişikliğine karşı raylarda akıllı erken uyarı sistemi
images

Sis denizi gibi görüntüler: Düzce beyaz örtüye büründü
images

Eskişehir'de dondurucu soğukta ağaçlar ve araç camları buz tuttu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aras Kargo ligde konumunu sağlamlaştırdı: ilk 8 haftada 5 galibiyet

Nazilli'de ekipler yenileme çalışmalarını hızlandırdı

Şoförün otoyolda geri manevrası Bursa çevreyolunda tartışma çıkardı

Bolvadin’de gıda işletmelerinde hijyen ve muhafaza denetimi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL