Giresun'da yaylada mahsur kalan çoban ve yüzün üzerindeki koyunu kurtarıldı

olayın seyri:

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipinin ardından, yaylalardan dönüş yapan hayvan üreticileri zor anlar yaşadı. Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Taşdibi Yaylası'ndan yola çıkan çoban İbrahim Topal, 3 Kasım Salı günü rotası üzerinde bulunan Sis Dağı Yaylasında yoğun kar yağışına yakalandı. Bölgedeki bazı noktalarda kar kalınlığı 50 cm ve üzerine çıktı ve Topal ile sürüsü yolda mahsur kaldı.

kurtarma çalışması:

Durumu bildiren Topal için Eynesil Belediyesi ekipleri dün akşam bölgeye yönlendirildi. Belediye ekipleri, kapalı olan yolu açarak çobanı ve sürüsünü güvenli bölge olan İnişdibi mevkiine ulaştırdı. Ekiplerin çalışması, yayla dönüşü sırasında kara yakalanan diğer yaylacılar için de yol açılmasını sağladı.

çobanın değerlendirmesi:

Topal, dönüş öncesi planlı bir yolculuk yaptıklarını ancak son gün beklenmedik kar yağışına maruz kaldıklarını söyledi. Kurtarıldıkları için belediye ekiplerine teşekkür eden Topal, bölgedeki hava koşullarının aniden ağırlaştığını ve benzer durumlarla karşılaşmamak için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Olay, bölgedeki yayla dönüşlerinin hava şartlarına bağlı olarak risk taşıdığını bir kez daha gösterdi; yetkililer, yüksek kesimlerdeki geçişlerde tedbirli olunmasını ve meteorolojik uyarıların takip edilmesini öneriyor.

DOĞU KARADENİZ'İN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR VE TİPİNİN ETKİLİ OLMASI İLE BİRLİKTE DÖNÜŞ YOLUNDAKİ YAYLACILAR ZOR ANLAR YAŞADI. GİRESUN'UN EYNESİL İLÇESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN ÇOBANLAR, YAZ BOYUNCA KONAKLADIKLARI YAYLALARDAN DÖNÜŞTE KARA YAKALANIRKEN, İMDATLARINA BELEDİYE EKİPLERİ YETİŞTİ.