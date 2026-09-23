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Girişimcilere finansal yol haritası: Garanti BBVA ve İTÜ ARI Teknokentten destek

Garanti BBVA ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, teknoloji girişimlerine finansal okuryazarlık, kredi ve yatırım hazırlığı desteği sundu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Berk Doğan

Girişimcilere finansal yol haritası: Garanti BBVA ve İTÜ ARI Teknokentten destek

Etkinlikte finansal okuryazarlık ve yatırım hazırlığı odağa alındı

Garanti BBVA ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle 22 Eylül'de düzenlenen 'Ask Me Anything: Finansal Okuryazarlık ve Yatırıma Hazırlık' etkinliğinde; teknoloji girişimlerinin finansal yolculuğu, yatırım süreçlerine hazırlığı ve büyüme aşamasında ihtiyaç duyacakları finansal araçlar ele alındı. Etkinlik, yapay zekâ başta olmak üzere yeni teknolojilerin hızlandırdığı dönüşüm ortamında girişimcilerin finansal okuryazarlığını güçlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Garanti BBVA'nın yaklaşımı:

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, konuşmasında girişimcilikte finansal yönetimin kritik rolüne dikkat çekti. Kaya, 'İyi bir fikri, iyi bir teknolojiyi sürdürülebilir bir işe dönüştürmek için yalnızca ürünü değil, işin finansal tarafını da iyi yönetmek gerekiyor' diyerek bankanın yaklaşımını özetledi. Banka, girişimcilere yönelik desteklerini yalnızca finansmanla sınırlamıyor; ihtiyaçlara göre şekillenen hizmet modelleri ve uzun soluklu programlarla bütünsel destek sunuyor.

Girişimcilere sunulan somut destekler:

Banka, teknoloji girişimlerinin farklı nakit akışları ve büyüme dinamiklerini dikkate alarak özel bankacılık hizmetleri sağlıyor. İstanbul İstinye Park ve Ankara Bilkent şubelerinde teknoloji girişimlerine özel görevlendirilen Müşteri İlişkileri Yöneticileri aracılığıyla girişimlerin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler takip ediliyor.

Kredi garanti iş birlikleri kapsamında, Kredi Garanti Fonu ile yürütülen Tematik Destek Programı çerçevesinde teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren, kuruluş tarihinden itibaren en fazla üç yıl geçmiş yeni teknoloji girişimcilerine 1 milyon TLye kadar; KOBİ'lere ise 10 milyon TLye kadar kredi imkânı sağlanıyor.

Ayrıca Garanti BBVA'nın Partners Tech programı, teknoloji girişimlerine mentorluk, eğitim, ofis alanı, iletişim ve iş geliştirme desteği sunuyor. 2015'ten bu yana devam eden program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 65 girişim desteklendi. Programın 10'uncu döneminde ise Eriklabs, Text2Test, Rudiq, Freya ve Fraud.com desteklenen girişimler arasında yer aldı.

Etkinlik, yatırım ve finans süreçlerine hazırlık konusunda bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımı sağlayarak teknoloji girişimlerinin sürdürülebilir büyüme hedeflerine daha donanımlı yaklaşmalarına katkı sunmayı amaçladı.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİBEL KAYA KONUŞMA YAPTI

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİBEL KAYA KONUŞMA YAPTI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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