manisa’da üç ilçede kurtuluş coşkusu 104. yılda konserlerle yaşandı

manisa genelinde kurtuluş kutlamaları konserlerle renklendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli, Alaşehir ve Gördes’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı anısına düzenlediği etkinliklerle ilçelerde coşkuya sahne oldu. Etkinlik programında sahneye çıkan isimler arasında pop ve rock müziğin sevilen temsilcileri yer aldı; kutlamalar yoğun katılımla gerçekleşti.

alaşehir’de Merve Özbey rüzgârı

Alaşehir Belediyesi iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konserde sanatçı Merve Özbey sevilen eserlerini Alaşehirliler için seslendirdi. Konsere Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanı dolduran dinleyiciler, Özbey’in repertuvarındaki şarkılara gecenin ilerleyen saatlerine kadar eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi adına konuşan Erk Kayabaş, Başkan Besim Dutlulu’nun selamlarını ileterek iki başarılı kişiyle yan yana olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve örnek teşkil eden aile değerlerine vurgu yaptı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesinde emeği geçenleri rahmet ve minnetle andığını belirterek Cumhuriyetin değerlerine birlikte sahip çıkma çağrısında bulundu.

gördes’te Işın Karaca ile müzik ziyafeti

Gördes’in kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, güçlü yorumuyla tanınan Işın Karacayı ilçeyle buluşturdu. Gördes Bülent Ecevit Kültür, Sanat ve Etkinlik alanında sahne alan Karaca, dünden bugüne kaydettiği eserlerden oluşan geniş repertuvarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste konseri takip etti ve Belediye Başkanı Besim Dutlulunun selamlarını iletti.

Sahne performansı ve yüksek enerjiyle dikkat çeken Işın Karaca, Gördeslilerle birlikte kurtuluş coşkusunu müziğe dönüştürdü; katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti ve alan doldu taştı.

salihli’de rock grubu Adamlar alanları coşturdu

Salihli programında ise Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi iş birliğiyle Atatürk Kent Meydanı’nda rock grubu Adamlar sahne aldı. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ile çok sayıda vatandaşın izlediği konserde binlerce kişi grubun şarkılarına eşlik etti. Meydan, cep telefonu ışıkları ve dalgalanan Türk bayraklarıyla renklenirken Adamlar’ın enerjik performansı kutlamalara ayrı bir dinamizm kattı.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Salihlililere hitaben kentin kurtuluş yıl dönümünü kutladı ve kutlamaların birlik duygusunu pekiştirdiğini vurguladı. Etkinlik, Atatürk Kent Meydanı’nda yaşanan coşku ve ortak sevincin bir sembolü oldu.

Üç ilçede düzenlenen kutlamalar, Manisa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin iş birliğiyle gerçekleşti. Konserler, hem müzikle anma geleneğini güçlendirdi hem de ilçelerdeki katılımcılara 104. kurtuluş yıl dönümünü coşkuyla yaşama imkânı sundu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SALİHLİ, ALAŞEHİR VE GÖRDES’İN DÜŞMAN İŞGALİNİN KURTULUŞUNUN 104. YILI DOLAYISIYLA KONSERLER VE ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ.