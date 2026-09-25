Gişe kontrolünde ele geçirilen araçtan 9 CITES korumalı egzotik kuşa el konuldu

Çanakkale 1915 Köprüsü gişelerinde yol kontrolünde ele geçirme

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Çanakkale Otoyol Jandarma Komutanlığı bölgesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü gişelerinde, 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında bir araç şüpheli bulunarak durduruldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, belgesiz ve faturasız olması nedeniyle mülkiyeti ve menşei izlenemeyen yabani kuşlara rastlandı.

El konulan türler ve yasal çerçeve:

Yapılan tespit sonucu, uluslararası sözleşme kapsamındaki türler olduğu değerlendirilen toplam 9 adet egzotik/yabani kuş yetkililerce alıkonuldu. El konulan kuşlar arasında Mavi-Sarı Macaw papağanı (Ara ararauna), 4 adet Sarı Alınlı Amazon papağanı (Amazona ochrocephala) ve 4 adet Tepeli Bronz Kumru (Ocyphaps lophotes) bulunuyor. Bu hayvanlara ilişkin el koyma işlemi, 4915 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirildi ve CITES ile Türkiye'nin taraf olduğu diğer uluslararası düzenlemeler göz önünde bulunduruldu.

İdari işlem ve koruma müdahaleleri:

Olayla ilgili iki şüpheliye idari işlem uygulanarak para cezası verildi. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü açıklamasında, kurumun yasadışı avcılık, yaban hayvanı ticareti ve kaçakçılığının önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistem dengesinin sürdürülmesi, hayvan refahının geliştirilmesi ile zoonotik ve salgın hastalık risklerinin azaltılmasına yönelik kontrol, denetim, koruma ve bilgilendirme faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.

Yetkililer, belge ve izlenebilirlik sağlamayan canlı ticaretine karşı denetimlerin devam edeceğini belirtti. El konulan hayvanlara yönelik bakım, barındırma ve hukuki sürecin devamında alınacak kararların ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüleceği açıklandı.

ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ GİŞELERİNDE GEÇİŞİ SIRASIN DA ŞÜPHELİ BULUNAN ARAÇTA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ARAMADA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN TOPLAMDA 9 ADET EGZOTİK/YABANİ KUŞA EL KONULDU.