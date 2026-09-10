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Gizli bölmede yakalanan FETÖ üyesinin emniyet mahrem yapılanmasındaki rolü açığa çıktı

Ankara'da düzenlenen operasyonda, hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.D. gizli bölmede yakalandı; emniyet mahrem yapılanmasındaki rolü belirlendi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gizli bölmede yakalanan FETÖ üyesinin emniyet mahrem yapılanmasındaki rolü açığa çıktı

Operasyonun ayrıntıları:

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli firari şahsın saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şahıs, saklandığı gizli bölme içinde yakalandı.

şahsın örgütteki konumu:

İncelemede, S.D.'nin örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde yer aldığı, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt içinde 'Uğur' kod adıyla anılarak ağabey konumunda faaliyet gösterdiği tespit edildi.

bakanlığın değerlendirmesi ve mesajı:

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyona ilişkin şu değerlendirme yer aldı: "FETÖ’ye yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenler, nereye saklanırsa saklansınlar adaletin pençesinden kurtulamayacaklar. Ankara Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

FETÖ üyesi firari gizli bölmede böyle yakalandı

FETÖ üyesi firari gizli bölmede böyle yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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