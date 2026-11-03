Gizli bölmelerden güvercin kümesine: Tekirdağ'da iki haftalık uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ'da iki haftalık operasyonlar:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini engellemek amacıyla son iki haftada yoğun denetimler gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda toplam 168 ayrı olayla bağlantılı olarak 195 kişi hakkında adli işlem yapıldı; bu şüphelilerden 44'ünün uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edildi.

Operasyonların sonunda işlem yapılan zanlılardan 21 kişi tutuklandı, 5 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet yetkilileri, çalışmaların özellikle gençleri korumaya yönelik yürütüldüğünü belirtti.

Ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Aramalarda toplam 3 kilo 78 gram çeşitli uyuşturucu madde, 14 bin 495 adet sentetik ecza hap ve 17 bin 496 adet uyuşturucu madde emdirilmiş kullanımlık materyal bulundu. Ayrıca 2 tabanca ve 111 bin 135 TL suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi.

Saklama yöntemleri ve soruşturmanın seyri:

Soruşturmada, uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan bazı şüphelilerin maddeleri araçların gizli bölmelerine, peynir bidonlarına sakladıkları tespit edildi. İlginç bir ayrıntı olarak kentteki bir güvercin kümesinin de saklama amacıyla kullanıldığı belirlendi ve polis ekipleri bu yöntemleri engelledi.

İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların kent merkezinde ve çevre ilçelerde sürdüğünü, çalışmaların vatandaşların duyarlı ihbarlarıyla desteklendiğini vurguladı. Vatandaşların ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi veya 0552 155 59 59 numaralı WhatsApp hattı üzerinden iletebilecekleri belirtildi. Emniyet, mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

TEKİRDAĞ’DA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA SON 2 HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA, UYUŞTURUCU MADDELERİ ARAÇLARIN GİZLİ BÖLMELERİNE, PEYNİR BİDONLARINA VE BİR GÜVERCİN KÜMESİNE SAKLAYAN ŞÜPHELİLERİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU ÇOK SAYIDA KİŞİ YAKALANDI.