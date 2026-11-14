Gizli ilerleyen tehlike: tip 2 diyabet belirti vermeden zarar verebebilir

uzman uyarısı:

Acıbadem Bayındır Söğütözü Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Afruz Babayeva, tip 2 diyabetin çoğu zaman gizli seyrettiğine dikkat çekiyor. Türkiye'de yaklaşık 9,6 milyon yetişkinin diyabetle yaşadığına işaret eden Babayeva, semptom olmasa bile risk grubundaki kişilerin düzenli tarama yaptırmasının önemini vurguluyor.

global tablo ve Türkiye verileri:

Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun 2025 Diyabet Atlası verilerine göre dünya genelinde 20-79 yaş aralığındaki yaklaşık 589 milyon yetişkin diyabetle yaşıyor. Mevcut eğilimler sürerse bu sayının 2050'de yaklaşık 853 milyon kişiye yükselmesi bekleniyor. Buna ek olarak dünya genelindeki diyabetli yetişkinlerin yaklaşık yüzde 43'ü, yani 252 milyon kişi hastalığının farkında değil. Bu tablo, erken tanı ve taramanın küresel ölçekte ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

kimler risk altında ve hangi önlemler alınmalı:

Babayeva, tip 2 diyabetin yıllarca belirti vermeyebileceğini, bu nedenle özellikle risk faktörlerine sahip kişilerin uyanık olması gerektiğini söylüyor. Aile öyküsü, fazla kilo veya obezite, hipertansiyon, yüksek kolesterol ve daha önce gebelik diyabeti geçirmiş olma öne çıkan risk grupları olarak sıralanıyor. Bu bireylerin yakınmaları olmasa bile düzenli aralıklarla kan şekeri taraması yaptırmaları ve yaşam tarzı değişiklikleriyle prediyabet dönemi yönetilirse diyabetin başlamasının önlenebileceği veya geciktirilebileceği vurgulanıyor.

Prediyabet dönemi, hem hastanın hem de hekimlerin müdahalesine açık bir pencere sunuyor; beslenme, fiziksel aktivite ve kilo kontrolü gibi basit değişiklikler uzun vadede hastalık yükünü azaltabiliyor.

tedavi ve takipte bütüncül yaklaşım:

Dr. Babayeva, günümüzde diyabet tedavisinin yalnızca kan şekeri değerleri üzerinden yürütülmediğini; kalp ve böbrek sağlığı, vücut ağırlığı ve eşlik eden diğer hastalıkların da tedavi planlamasında merkezi bir rol oynadığını belirtiyor. Yeni nesil bazı diyabet ilaçlarının uygun hasta gruplarında hem kan şekeri kontrolü sağladığını hem de kalp ve böbrek koruyucu etkiler gösterdiğini hatırlatıyor.

Bu yüzden diyabet yönetiminin her hasta için bireyselleştirilmesi gerektiği ve tedavi hedeflerinin hastanın genel sağlık profiline göre belirlenmesinin önemine işaret ediliyor. Ayrıca göz muayenesi, böbrek fonksiyon testleri, kan basıncı ve kolesterol takibinin düzenli yapılmasının komplikasyonların erken saptanması açısından hayati olduğu belirtiliyor.

Babayeva son olarak, hastaların kendilerini iyi hissetseler bile rutin kontrollerini aksatmaması gerektiğini; erken tanı ve düzenli izlem sayesinde diyabet kaynaklı kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği, görme kaybı ve sinir hasarı gibi ciddi sorunların önlenebileceğini ya da geciktirilebileceğini vurguluyor.

ACIBADEM BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI UZMANI DR. AFRUZ BABAYEVA