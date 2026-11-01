GKV okullarında geleceğin liderleri sandıkta buluştu

kampüste demokrasi eğitimi uygulamayla güçlendi:

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları bünyesindeki tüm kademelerde düzenlenen öğrenci meclisi ve başkanlığı seçimleri, kampüste canlı bir demokrasi deneyimi oluşturdu. GKV Özel Anaokuludan Cemil Alevli Kolejine kadar uzanan süreçte miniklerden liselilere kadar öğrenciler, oy kullanma ve temsil edilme haklarını bizzat yaşadı.

anaokulundan liseye uzanan şeffaf süreç:

Seçimler, GKV Özel Anaokulu, GKV Özel İlkokulu, GKV Özel Ortaokulu, GKV Özel Fen Lisesi, Özel Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Kolejide aynı demokratik kriterler çerçevesinde yürütüldü. Sürecin her aşamasında şeffaflık ön plandaydı; aday belirleme, kampanya ve oy kullanma adımları öğrencilerin sorumluluk bilincini artıracak şekilde planlandı.

İlkokul kademesinde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı seçimleri, Cumhuriyet ve demokrasi bilincinin erken yaşta kazandırılmasına odaklandı. 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri, adayların hazırladığı pankart ve projeleri dinleyerek seçme sürecini deneyimledi; bu sayede seçme ve seçilme hakkının önemi pratiğe dönüştü.

ortaokul çalışmalarında iletişim ve hak bilinci:

GKV Özel Ortaokulu seçimlerinde Bireyler ve Toplumlar Zümresi, seçimlerin insan hak ve hürriyetlerine saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini öğrencilere aktardı. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Zümresi ise önyargıdan uzak, etkili iletişim becerileri ve uzlaşı kültürünü ön plana çıkararak demokratik liderlik yaklaşımını destekledi.

Seçim sonuçlarına göre ilkokul kademesinde 4/D sınıfı öğrenci Seydi Alp Yağlı Okul Meclis Başkanı, 4/A sınıfı öğrencisi İdil Tümay ise Okul Meclis Başkan Yardımcısı seçildi. Ortaokulda ise okul temsilci başkanı olarak 6-F sınıfı öğrencisi Oğuz Kağan Tekerekoğlu, başkan yardımcısı olarak 7-C sınıfı öğrencisi Serra Sancılı göreve getirildi.

Bu uygulamalı etkinlik, öğrencilere sadece oy kullanmayı öğretmekle kalmayıp aynı zamanda ifade etme, ikna ve takım çalışması becerilerini pekiştirdi; kampüs genelinde yüksek bir katılım ve olgun tavır gözlendi.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel de sürece ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bu anlamlı süreçte aday olan tüm öğrencileri medeni cesaretlerinden ötürü yürekten kutluyoruz. Okul başkanlığı görevine seçilen öğrencilerimizi tebrik ediyor; okullarımıza, öğrencilerimize ve tüm GKV ailesine hayırlı olmasını diler, yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar temenni ederiz."

Okullarda gerçekleştirilen bu tür seçimlerin, öğrencilerin ileride aktif ve bilinçli vatandaşlar olarak topluma katılmalarına katkı sağlaması bekleniyor. GKV kampüsündeki deneyim, demokratik kültürün okul ortamında nasıl kökleştirilebileceğine dair somut bir örnek sundu.

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARINDA DEMOKRASİ ŞÖLENİ