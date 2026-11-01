Kepez'de su tasarrufu hedefiyle kurakçıl peyzaj dönüşümü

uygulamanın kapsamı:

Kepez Belediyesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve kuraklıkla mücadele amacıyla ilçe genelindeki peyzaj çalışmalarını kurakçıl türlere kaydırıyor. Zeytindalı Caddesi'nde 7 bin 484 metrekare, Kirişçiler Hamza Taş Bulvarı'nda ise bin 272 metrekare alanda yürütülen uygulamalarla toplam 8 bin 756 metrekarelik bölümde kurakçıl peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından planlanan çalışmalarda, yoğun sulama gerektiren çim alanlardan uzaklaşılırken; su tüketimi düşük bitki türleri, kırmızı renkli doğal radyolarit taşları ve beyaz çakıl taşları gibi geçirgen malzemeler tercih ediliyor. Bu yaklaşım hem su kullanımını azaltmayı hem de bakım maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

bitki tercihi ve uygulama ayrıntıları:

Çalışmalar kapsamında cadde ve kavşaklarda yaz şartlarına dayanıklı türlere öncelik verildi. Kirişçiler Kavşağı'na bir adet büyük zeytin ağacı dikilirken, Zeytindalı Caddesi'nde 350 adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Akdeniz iklimine uygun bu ağaçlar, bölgenin yeşil dokusunu güçlendirirken doğal ve estetik bir görünüm kazandırıyor.

Kurakçıl peyzaj uygulamaları, mevcut yeşil alanların yeniden düzenlenmesiyle sınırlı kalmayıp yeni tesis edilen peyzaj düzenlemelerinde de hayata geçiriliyor. Böylelikle uzun ömürlü ve düşük bakım gerektiren alanlar oluşturuluyor.

bitki üretimi ve sürdürülebilirlik:

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Bitki ve Fidan Üretim Tesisi, Atatürk Mahallesi'nde 8 bin 550 metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Bu tesiste seralarda yetiştirilen, az su isteyen ve sıcak koşulara dayanıklı bitki türleri ilçedeki park, bahçe, cadde ve meydanların peyzajında kullanılıyor.

Yerel üretim sayesinde ithal bitkilere olan bağımlılık azalıyor; nakliye ve temin maliyetleri düşürülerek uygulamaların sürekliliği sağlanıyor. Ayrıca, yerinde üretilen türlerin iklime adaptasyonu daha yüksek olduğundan bakım ihtiyaçları da azalıyor.

Kepez Belediyesi'nin yaklaşımı, klasik peyzaj anlayışından farklı olarak su tasarrufu ve kaynak verimliliğini ön plana alıyor. Doğayla uyumlu malzeme seçimi ve yerel bitki türlerinin kullanımı, şehir içinde daha dayanıklı ve ekonomiklik açısından avantajlı yeşil alanlar oluşturuyor.

Kepez'de uygulanan bu model, iklim değişikliğinin etkilerine karşı yerel ölçekte alınabilecek somut önlemlerden biri olarak öne çıkıyor. Hem mevcut kaynakların korunması hem de kent estetiğinin korunarak geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, su kaynaklarının korunmasının yerel yönetimlerin öncelikli sorumlulukları arasında olduğunu vurgulayarak sürdürülebilir uygulamalara önem verdiklerini belirtti. Başkan Kocagöz, kurakçıl peyzaj çalışmalarıyla doğal kaynakların korunmasını, suyun daha verimli kullanılmasını ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasını hedeflediklerini söyledi.

KEPEZ BELEDİYESİ, SU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILMASI VE KURAKLIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA ZEYTİNDALI CADDESİ’NDE 7 BİN 484 METREKARE, KİRİŞÇİLER HAMZA TAŞ BULVARI’NDA İSE BİN 272 METREKARE ALANDA YÜRÜTÜLEN KURAKÇIL PEYZAJ ÇALIŞMALARI İLE SU TASARRUFU SAĞLANMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR.