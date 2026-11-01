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Elazığ'da sağlık çalışanlarına masa başı ve uygulamalı yangın tatbikatı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Elazığ Belediyesi ekipleriyle personelin afet ve yangın müdahalesi becerilerini artırmak için masa başı ve uygulamalı tatbikat yaptı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Elazığ'da sağlık çalışanlarına masa başı ve uygulamalı yangın tatbikatı

tatbikat düzenlendi:

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ambulans servisi başhekimliği tarafından personelin muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla masa başı eğitim ile uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Eğitim, afet planı çerçevesinde planlandı ve kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

katılımcılar ve amaç:

Tatbikata UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Elazığ Belediyesi Yangın Söndürme ekipleri katıldı. Etkinliğin temel amacı personelin afet konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak, ekipler arası iletişim ve görev paylaşımını test etmekti.

uygulama ve uygulanan senaryo:

Uygulama, İl Sağlık Müdürlüğü ana hizmet binasının bir bölümünde meydana gelen yangın senaryosu üzerinden yapıldı. Personelin yangına müdahale, yangın tüpü kullanımı ve alınacak tedbirler konusundaki pratikleri sınandı; tahliye ve arama-kurtarma adımları uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikat sonrası gözlemler, eğitim ve malzeme ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme yapmak üzere kayda geçirildi.

ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YANGIN VE ARAMA-KURTARMA TATBİKATI...

ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YANGIN VE ARAMA-KURTARMA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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