Has Bahçe ile kent merkezine yeni nefes: 13 bin metrekarelik sosyal tesis hizmete girdi

has bahçe resmi törenle açıldı

Karabük Belediyesi tarafından kente kazandırılan Has Bahçe Sosyal Tesisi, belediye ve kurum temsilcilerinin katıldığı törenle hizmete girdi. Başkan Özkan Çetinkaya döneminde hayata geçirilen tesis, mart ayında vatandaşların kullanımına sunulmuştu; açılış ise düzenlenen resmi törenle tescillendi.

törene katılanlar ve iletilen mesajlar:

Törene, Karabük Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ergin Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Oktay Çağatay törende belediye yatırımlarına dikkat çekerek Başkan Çetinkaya’nın çalışma temposuna vurgu yaptı ve 'Geldiğim ilk günden beri gün geçmiyor ki Belediye Başkanımız bizi bir açılışa çağırmasın. Sağ olsun, emeği çok.' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Cem Şahin, projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle tamamlandığını belirtti ve Belediye yönetimine teşekkür ederek 'Özkan Başkanımız, bakanlıklarımızdan gelen kaynakları son kuruşuna kadar yerinde kullandı.' dedi. Ali Keskinkılıç ise başkanın sahadaki özverisini vurgulayarak kent için birlik ve beraberlik mesajı verdi.

tesisın özellikleri ve kent planlamasındaki yeri:

Toplam 13 bin metrekare alan üzerine kurulan Has Bahçe’de, 10 bin metrekare yeşil alan, 1500 metrekare oyun ve spor alanı, yürüyüş yolları ve dinlenme mekânları bulunuyor. Tesisin içinde 620 metrekarelik sosyal tesis yapısı yer alıyor; bunun 470 metrekaresi kapalı ve 150 metrekaresi açık teras olarak düzenlendi. Yaklaşık 250 kişi kapasiteli restoran ve çok amaçlı salon, farklı yaş gruplarına yönelik sosyal yaşam imkânı sağlıyor.

Başkan Çetinkaya, Has Bahçe’nin daha önce belediyenin Park ve Bahçeler alanı olarak kullanılan ve zamanla yıpranan bir bölgenin dönüştürülmesiyle oluşturulduğunu belirtti. Bu dönüşüm, Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri, Şehitler Parkı ve Saat Kulesi Parkı gibi projelerle birlikte kentte nefes alacak yeni mekânlar kazandırma stratejisinin bir parçası olarak sunuldu.

gelecek projeler ve ulaştırma çalışmaları:

Çetinkaya, 5000 Evler girişindeki kavşağın güvenli hale getirilmesi için çalışma yürüttüklerini ve bu projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilmesinin planlandığını aktardı. Ayrıca Gar Sahası Projesi ile ilgili olarak da, 220 dönümlük alanda kamulaştırmanın tamamlandığını, yaklaşık 2 milyar liralık ihalenin yapıldığını ve projenin uygulama aşamasına geçeceğini ifade etti.

Törenle hizmete giren Has Bahçe, kent merkezinde hem kısa süreli dinlenme alanları hem de sosyal ve sportif ihtiyaçlara cevap verecek bir merkez olarak öne çıkıyor. Belediye yetkilileri, benzer projelerin vatandaş talepleri doğrultusunda çoğaltılacağını belirtti ve kentteki yatırımların süreceğinin altını çizdi.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN KENTE KAZANDIRILAN HAS BAHÇE SOSYAL TESİSİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.