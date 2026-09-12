Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

GKV'de öğrenmeyi bireye göre şekillendiren farklılaştırılmış eğitim atölyesi

Gaziantep Kolej Vakfı'nda düzenlenen atölyede öğretmenler, IB PYP yaklaşımıyla içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamını farklılaştırma uygulamalarını çalıştı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

GKV'de öğrenmeyi bireye göre şekillendiren farklılaştırılmış eğitim atölyesi

Gaziantep Kolej Vakfı’nda farklılaştırılmış eğitim eğitimi

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve eğitimde öğrenci merkezli yaklaşımları yaygınlaştırmak amacıyla "Farklılaştırılmış Eğitim: İlke ve Yöntemleri" başlıklı kapsamlı bir hizmet içi eğitim atölyesi düzenledi. Çalışma, IB PYP (Primary Years Programme) çerçevesinde her öğrencinin bireysel ilgi, hız ve ihtiyaçlarını merkeze alan uygulamaları öne çıkardı.

Atölyenin odağı ve sınıf içi uygulamalar:

Atölyede öğretmenler, farklılaştırılmış eğitimin temel ilkeleri üzerinde yoğunlaştı. Eğitimin içeriği, süreçleri, ürünleri ve öğrenme ortamının nasıl farklılaştırılacağı adım adım ele alındı. Katılımcılar, öğrenci ihtiyaçlarını belirleme yöntemleri, esnek öğrenme grupları oluşturma ve farklı öğrenme yollarına uygun sınıf içi uygulamaların tasarlanması üzerinde pratik çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışma boyunca öğretmenler, öğretim stratejilerini öğrenci sesinin, seçiminin ve eyleminin daha fazla yer alacağı biçimde düzenlemenin yollarını tartıştı ve örnek etkinlikler geliştirdi. Bu yaklaşımın amaçlarından biri, öğrenme süreçlerini daha kapsayıcı ve öğrenci merkezli hâle getirmekti.

Yönetimin vurgusu ve gelecek hazırlıkları:

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, atölyeye verdiği önemi vurgulayarak kurumun temel felsefesinin öğrencilerin bireysel farklılıklarını bir zenginlik olarak kabul etmek olduğunu belirtti. Gürsel, IB PYP yaklaşımının sorgulayan, düşünen ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirme hedefinin, sürekli gelişen ve vizyoner öğretmenlerle mümkün olduğunu ifade etti.

Gürsel ayrıca, "Her öğrencinin bireysel farklılığı bizim için en büyük zenginliktir" sözünü yineleyerek emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının tamamlandığını, pazartesi itibarıyla okulun 63. kez öğrencilerine kapılarını açacağını gururla duyurdu.

Bu atölye, GKV’nin eğitimde kaliteyi ve sürdürülebilir gelişimi merkeze alan yaklaşımının somut bir yansıması oldu. Kurum, öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini sürekli geliştirmeye yönelik öncü çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

1963 YILINDAN BU YANA TÜRKİYE’NİN EĞİTİM VİZYONUNA ÖNCÜLÜK EDEN GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL...

1963 YILINDAN BU YANA TÜRKİYE’NİN EĞİTİM VİZYONUNA ÖNCÜLÜK EDEN GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL OKULLARI, ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEYE VE EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA, IB PYP (PRİMARY YEARS PROGRAMME) YAKLAŞIMI DOĞRULTUSUNDA ÖĞRETMENLERE YÖNELİK "FARKLILAŞTIRILMIŞ EĞİTİM: İLKE VE YÖNTEMLERİ" KONULU KAPSAMLI BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kantinciler birlik mesajıyla kent yöneticileriyle yemekte buluştu
images

Kaymakam Cumali Atilla minik öğrencilerle uyum haftasında buluştu
images

Okullarda yaz hazırlığı: Bodrum Belediyesi 22 okulda bakım ve 39 okulda çevre dü...
images

Samsun'da yeni eğitim yılı: 250 binden fazla öğrenci sınıflarda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düğünde takılan altınlar Muradiye'de ev eklentisinde ele geçirildi

Yüksekova dualarla uğurladı: şehit sözleşmeli er Ziya Koparan toprağa verildi

Maltepe'de kavga sonucu ölen ev sahibi çift defnedildi

Kaçkar by UTMB Ayder Yaylası'nda uluslararası buluşmaya dönüştü

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı