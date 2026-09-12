GKV'de öğrenmeyi bireye göre şekillendiren farklılaştırılmış eğitim atölyesi

Gaziantep Kolej Vakfı’nda farklılaştırılmış eğitim eğitimi

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve eğitimde öğrenci merkezli yaklaşımları yaygınlaştırmak amacıyla "Farklılaştırılmış Eğitim: İlke ve Yöntemleri" başlıklı kapsamlı bir hizmet içi eğitim atölyesi düzenledi. Çalışma, IB PYP (Primary Years Programme) çerçevesinde her öğrencinin bireysel ilgi, hız ve ihtiyaçlarını merkeze alan uygulamaları öne çıkardı.

Atölyenin odağı ve sınıf içi uygulamalar:

Atölyede öğretmenler, farklılaştırılmış eğitimin temel ilkeleri üzerinde yoğunlaştı. Eğitimin içeriği, süreçleri, ürünleri ve öğrenme ortamının nasıl farklılaştırılacağı adım adım ele alındı. Katılımcılar, öğrenci ihtiyaçlarını belirleme yöntemleri, esnek öğrenme grupları oluşturma ve farklı öğrenme yollarına uygun sınıf içi uygulamaların tasarlanması üzerinde pratik çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışma boyunca öğretmenler, öğretim stratejilerini öğrenci sesinin, seçiminin ve eyleminin daha fazla yer alacağı biçimde düzenlemenin yollarını tartıştı ve örnek etkinlikler geliştirdi. Bu yaklaşımın amaçlarından biri, öğrenme süreçlerini daha kapsayıcı ve öğrenci merkezli hâle getirmekti.

Yönetimin vurgusu ve gelecek hazırlıkları:

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, atölyeye verdiği önemi vurgulayarak kurumun temel felsefesinin öğrencilerin bireysel farklılıklarını bir zenginlik olarak kabul etmek olduğunu belirtti. Gürsel, IB PYP yaklaşımının sorgulayan, düşünen ve yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirme hedefinin, sürekli gelişen ve vizyoner öğretmenlerle mümkün olduğunu ifade etti.

Gürsel ayrıca, "Her öğrencinin bireysel farklılığı bizim için en büyük zenginliktir" sözünü yineleyerek emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının tamamlandığını, pazartesi itibarıyla okulun 63. kez öğrencilerine kapılarını açacağını gururla duyurdu.

Bu atölye, GKV’nin eğitimde kaliteyi ve sürdürülebilir gelişimi merkeze alan yaklaşımının somut bir yansıması oldu. Kurum, öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini sürekli geliştirmeye yönelik öncü çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

1963 YILINDAN BU YANA TÜRKİYE’NİN EĞİTİM VİZYONUNA ÖNCÜLÜK EDEN GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL OKULLARI, ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEYE VE EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA, IB PYP (PRİMARY YEARS PROGRAMME) YAKLAŞIMI DOĞRULTUSUNDA ÖĞRETMENLERE YÖNELİK "FARKLILAŞTIRILMIŞ EĞİTİM: İLKE VE YÖNTEMLERİ" KONULU KAPSAMLI BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.