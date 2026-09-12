Okullarda yaz hazırlığı: Bodrum Belediyesi 22 okulda bakım ve 39 okulda çevre düzenlemesi yaptı

Belediyeden okullara kapsamlı yaz çalışması

Bodrum Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha güvenli, temiz ve nitelikli ortamlarda eğitim görmesi amacıyla ilçedeki okullarda yaz sezonunda başlatılan bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, okullardan gelen talepler doğrultusunda planlanıp hayata geçirildi.

destek hizmetleri ve atölye çalışmaları:

Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Atölyeler Birimi yaz ayları boyunca bakım, onarım ve düzenleme işlerine odaklandı. Ekipler, ilçe genelinde toplam 22 okulda çeşitli onarım ve yenileme işleri gerçekleştirdi. İş kapsamında yeni korkuluk demirleri monte edildi, çatı tamiratı ve yalıtım işleri yapıldı; sıhhi tesisat arızaları giderildi, kapı ve pencere bakımları tamamlandı.

Ayrıca okullara yeni banklar yerleştirilirken, eskimiş bank ve kamelyaların onarımları yapıldı. Çit ve tellerin bakım, onarım ve montaj işlemleri ile birlikte çatı sökümü, çatı imalatı ve üst kapatma çalışmaları da uygulandı. Bahçe duvarları boyanıp okul çevresi aydınlatmalarının bakımları tamamlanırken yağmur oluğu montajı, priz ve elektrik arızalarının giderilmesi gibi küçük ölçekli teknik işler de yapıldı.

Okulların ihtiyaçlarına göre kitaplık dolapları imal edildi; okul girişleri ve Atatürk büstleri çevresindeki, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlarda ise ahşap kaplama uygulamaları gerçekleştirildi.

park ve bahçeler müdürlüğünün düzenlemeleri:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise geleneksel uygulamayı sürdürerek her eğitim dönemi öncesinde ilçe genelindeki okulların peyzaj ve bakım işlerine yoğunlaştı. Ağustos ayı başından bu yana ekiplerin tamamladığı çalışmalar kapsamında 39 okulda budama ve ot temizliği yapıldı.

Park ve Bahçeler ekipleri toplam 31.685 metrekarelik alanda ot temizliği gerçekleştirerek okul bahçelerini öğrencilerin kullanımı için daha düzenli ve temiz hale getirdi. Yapılan düzenlemeler, okulların eğitime hazır tutulması ve güvenli bir dış mekân sunması amacıyla planlandı.

Belediyenin yürüttüğü bu çalışmalar, yaz döneminde gerçekleştirilen kapsamlı bakım ve çevre düzenleme programının bir parçası olarak, eğitim-öğretim yılı başlamadan okulların hizmete hazır olmasını sağlamayı hedefliyor.

BODRUM BELEDİYESİNDEN OKULLARA BAKIM VE ONARIM DESTEĞİ