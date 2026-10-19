gkv'li miniklerden kelime ve özgüven şöleni

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları, beşinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Word Buzz Yarışması ile yabancı dil öğrenimini oyun ve rekabet unsurlarıyla buluşturdu. Etkinlik, öğrencilerin İngilizce kelime dağarcığını genişletmeyi, telaffuz becerilerini pekiştirmeyi ve sahne deneyimi kazandırmayı amaçladı.

yarışma yapısı ve hedefleri:

Yarışma sınıf turu, yarı final ve final olmak üzere üç aşamalı gerçekleştirildi. Her aşama, öğrencilere bağımsız düşünme ve hızlı yanıt verme becerilerini geliştirme fırsatı sundu. Gerçekçi iletişim ortamlarında yapılan uygulamalar sayesinde katılımcılar, öğrendikleri İngilizce kelimeleri pratikte kullanma imkânı buldu.

Organizasyon, sadece sözcük bilgisine odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda takım yönetimi, zaman yönetimi ve iletişim becerileri üzerinde de olumlu etki sağladı. Öğrenciler hem rekabet etti hem de sürecin sonunda edindikleri deneyimlerle özgüvenlerini artırdı.

yönetici ve öğretmen değerlendirmeleri:

Yarışma sonrasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel değerlendirmede bulundu. Gürsel, "Word Buzz Yarışması, öğrencilerimizin sadece İngilizce kelime dağarcıklarını geliştirmekle kalmadı; aynı zamanda onlara kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, azim ve sorumluluk bilinciyle hareket edecekleri harika bir platform sundu. Her aşamada karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelerek büyük bir özgüven kazanan öğrencilerimizin gösterdiği üstün performans bizleri son derece gururlandırdı. Bu vesileyle yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, onlara bu yolda rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda öğrencilerde gözlemlenen mutluluk ve gurur, organizasyonun amaçlarına ulaştığını gösterdi. GKV yetkilileri, benzer etkinliklerle öğrencilerin dil becerilerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

GKV'Lİ MİNİKLERDEN İNGİLİZCE KELİME ŞÖLENİ