Göç idaresi müdürü Dorgaç'tan ER-VAK'a ziyaret: sığınmacılar için iş birliği vurgusu

Ziyaretin gündemi:

Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevine yeni başlayan Osman Dorgaç, Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, şehrin sığınmacılarına ilişkin sorunlar, insani yardım çalışmaları ve kurumlar arası iş birliği masaya yatırıldı.

Sığınmacılarla kurulan bağlar:

Dorgaç, uzun yıllardır sığınmacılara yönelik çalışmalarıyla tanınan Güzel'in yaklaşımını takdir etti. Yapılan yardımlar ve kurulan gönül bağları nedeniyle sığınmacılar tarafından "Büyük Baba" olarak sahiplenilen Erdal Güzel'in toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularına katkısı vurgulandı. Dorgaç, vakıf kültürünün yaşatıldığı kadim bir şehirde görev yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kurumsal iş birliği ve armağanlar:

Güzel ziyaretten memnun olduğunu belirterek Dorgaç'a yeni görevinde başarılar diledi ve Göç İdaresi ile sürdürülen yakın ilişkileri sürdürme kararlılıklarını yineledi. İhtiyaçların karşılanması ve sorunların çözümü için iletişim ve iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Ziyaretin sonunda Erdal Güzel, kaleme aldığı "Sözün Güzel’i Erzurum", "Güzel Erzurum" ve "Güzel Gezginin Anıları" adlı kitapları imzalayarak Osman Dorgaç'a hediye etti. Bu armağanlar, Erzurum'un kültürel değerleri ve şehir hafızasına dair anlamlı bir anı olarak gösterildi.

Karşılıklı iyi dileklerle sonlanan görüşmede, Erzurum'da toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sığınmacıların sorunlarının çözülmesine yönelik kurumlar arası iş birliğinin devam ettirilmesi temennileri paylaşıldı.

SIĞINMACILARIN “BÜYÜK BABA” OLARAK SAHİPLENDİĞİ ER-VAK BAŞKANI ERDAL GÜZEL’İN ÇALIŞMALARINI TAKDİR EDEN İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRÜ OSMAN DORGAÇ, VAKIF KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILDIĞI KADİM BİR ŞEHİRDE GÖREV YAPMAKTAN MUTLULUK DUYDUĞUNU İFADE ETTİ.