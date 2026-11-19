Türkiye’nin uygulama odaklı yaklaşımı COP31’de öne çıktı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya’da, 'İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi' temasıyla devam ediyor. Türkiye, 'Uygulama COP’u' hedefiyle düzenlediği etkinlikte, eylem gündeminin öncelikli başlıklarından biri olan 'İklim Dirençli Şehirler' konusunda sahadaki deneyimlerini paylaşıyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa sürecinde edinilen tecrübeler, 196 ülke ve AB için uygulama örneği olarak sunuluyor.

455 bin konut ve bütüncül şehir planlama:

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur yaptığı açıklamada, deprem sonrası yeniden inşa sürecinin hızla ve bütüncül yaklaşımla yürütüldüğünü belirtti. Sungur, 'Depremin 20. gününde ilk ihalelerimizi yaptık, 45. gününde ilk temellerimizi attık' diyerek sürecin hızına dikkat çekti. Toplamda 455 bin hak sahibi için konut, ticari ünite ve işyeri üretildi ve teslim edildi. Sungur, şehirlerin ulaşımından su ve atık su yönetimine, altyapı ve enerji bağlantılarına kadar her unsurun metrekare metrekare planlandığını söyleyerek, tarihi dokunun korunmasına ve yeni yapılarla uyuma özen gösterildiğini vurguladı.

Su tasarrufu ve gri su uygulamaları:

Yeniden inşa edilen konutlarda ısı yalıtımı yönetmeliklerin üzerinde, A ve B sınıfı performans düzeyinde uygulandı. Sungur, su tasarrufu için gri su uygulamalarının hayata geçirildiğini anlattı: 'Çatılarda toplanan suların hepsini depoluyoruz. Bunları filtrasyondan geçirerek bir kısmını rezervuarlara basıp tuvaletlerde, bir kısmını bahçe sulamada kullanıyoruz.' Peyzajda az su gerektiren bitkilerin tercih edilmesi ve çok katmanlı su yönetimi sayesinde ciddi tasarruf sağlandığı aktarıldı. Sungur, bu uygulamaların bir tercih değil, zorunluluk olması gerektiğini belirtti.

COP31 Yeşil Bölge’de uygulama alanları ve gösterimler:

Yeşil Bölge’de kurulan Dirençli Şehirler Hub’ı belediyeleri, kamu kurumlarını ve özel sektörü iklim uyumu, sürdürülebilir şehircilik ve afete hazırlık projelerinde buluşturuyor. COP31 alanının da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ, EPP ve Emlak Konut eliyle kısa sürede inşa edildiği, ziyaretçilerin burada yerinde uygulamaları görüp inceleme fırsatı bulduğu aktarıldı.

Sungur, alanda sergilenen uygulamaların teknolojik uyarlanış hızına dikkat çekerek, 'İnsanlar bunun gerçekten yapılabilir olduğunu COP31’de gördüler. Biz de soranlara "antrenmanlıyız" diyoruz' ifadelerini kullandı. Türkiye’nin örneği, COP31 boyunca hem üst düzey toplantılarda hem de saha gösterimleriyle 'iklim dirençli şehir' tasarım ve uygulamalarının somut bir modeli olarak sunuluyor.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İKLİM ZİRVESİ COP31’İN 11’İNCİ GÜNÜ "İMECE-UYGULAMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ" TEMASIYLA DEVAM EDİYOR. TÜRKİYE, "UYGULAMA COP’U" HEDEFİYLE DÜZENLEDİĞİ ZİRVEDE, EYLEM GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ OLARAK AÇIKLADIĞI "İKLİM DİRENÇLİ ŞEHİRLER" İLE DÜNYAYA UYGULAMA ÖRNEĞİ OLARAK ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ BAŞARISINI ANLATIYOR.